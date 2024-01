Ennek oka, hogy egyre kisebb a faj egyedszáma, amelynek hátterében meglehetősen összetett folyamat áll. A Magyar Madártani Egyesület (MME) korábban azt jelezte előre, hogy 2020-ra teljesen eltűnnek a villásfarkú madarak, de szerencsére tévedtek.

– Az eltűnésük azért is lenne probléma, mert elsősorban szúnyogokkal és más repülő rovarokkal táplálkoznak, s ha ezt nem teszik, olyan szúnyogfélék is elterjedhetnek, amelyek veszélyes trópusi betegségeket hordoznak – mondta Molnár Marcell, a MME Kaposvári Helyi Csoportjának elnöke. – Ennek eredménye a szúnyogok elszaporodása, amelyek ellen természetes ellenség híján rovarirtózással lehet csak védekezni. Az sem kedvezett a fecskék egyedszámának, hogy az állattartótelepek környékén sem találnak táplálékot. – A sertés- és marhatelepeken zárt trágyakezelés van, így ott is lecsökkent a táplálék mennyisége. Emellett az is nagy probléma, hogy sok veszély fenyegeti őket a vonulás közben, hiszen egészen Dél-Afrikáig repülnek, tette hozzá Molnár Marcell.



Óriási feladat átrepülni a Szaharát

A klímaváltozás nem könnyíti meg a fecskék dolgát, a Szahara ugyanis folyamatosan szélesedik, ezáltal egyre nagyobb erőfeszítés számukra átrepülni azon. A faj egyedszámcsökkenése ellen ugyanakkor bárki tehet, ha időben kihelyezi a műfészkeket, hiszen ezzel fészkelési lehetőséget készít elő a kis madaraknak. – Már ilyenkor, érkezésük előtt érdemes kitenni a műfészkeket, amelyekbe költeni tudnak – mondta Molnár Marcell. – Ha valakit zavar, hogy odapiszkítanak alá, annak ajánlom a fecskepelenkát, amely meggátolja ezt, hívta fel a figyelmet. – Azzal is lehet segíteni a fecskék fészekrakását, ha sártálcát készítünk, amelyet folyamatosan nedvesen tartunk, mert odaszoknak a madarak, ha egyszer felfedezik a lehetőséget.