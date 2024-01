A Szent Korona közelében lévő, impozáns helyiségben tartott lelkigyakorlatra – amelynek hagyománya van az Országházban – Vejkey Imre, a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője Mátrai Márta háznagy javaslatára kérte fel a mentálhigiénés szakemberként is ismert karizmatikus papot, aki egyebek mellett a szentségek jelentőségéről osztotta meg gondolatait.

Mint megtudtuk: a késő délutánig tartó lelkigyakorlaton Rumszauer atya tanításában az Ó- és az Újszövetség mindvégig összekapcsolódott. Beszélt az étkezés kultikus üzenetéről is, mert annál nagyobb intimitás, mint a közös asztaltársaság, Jézus korában sem volt. A Krisztus-követésről, a tanítványságról, az evangelizációról, az ima erejéről is sok szó esett, de Magyarország Alaptörvényéről is...

A körülöttünk és a bennünk lévő rendről-rendetlenségről is szólt az atya, azt nyomatékosítva: a rendet számunkra Isten adta, amit igyekszünk betartani. Elhangzott: Istennek le kellett hajolni az emberekhez, amit megtett a szentségek útján – hátrahagyva szeretetének jeleit.

A plébános egyebek mellett a szeretetnyelvekről is beszélt, amelyek különösen hatékonyak a kapcsolatépítésben, a felek közötti kommunikációban. Az öt szeretetnyelv egyike az érintés; egy jó házasság esetén ez naponta legalább 12 érintést jelent.