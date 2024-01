Megterhelő a szülők helyzete, különösen ha halmozottan sérült, több fogyatékossággal élő gyermekről kell gondoskodniuk. Sokszor nincs megfelelő intézmény az elhelyezésre, vagy ha igen, akkor telítettek.

– A szülők közül sokan arra kényszerülnek, hogy otthon ápolják a gyermeküket – mondta Benczéné Csorba Margit, a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ vezetője. – Az ágyban fekvő, önmaguk ellátására képtelen gyermekeket etetni és mosdatni kell, ilyenkor a szülőknek gyakran fel kell mondani az állásukat az otthonápolás miatt. Nagyon nehéz helyzetbe tudnak kerülni családok emiatt. A másik probléma az, hogy ilyenkor a teljes családok is egyszülősökké válhatnak, ha az egyik szülő nem bírja a megterhelést. Ilyenkor egyedül marad az anya, de egyre gyakrabban találkozunk azzal, hogy az apa vállalja fel ezt a szerepet. Egyedül, egy fizetésből nehéz megélni, és sokba kerülnek a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök is.



Két éve elérhető már a család- és gyermekjóléti központokban fogyatékosságügyi tanácsadó, aki a fogyatékossággal élő családokat segíti információkkal.

Sőt, az otthonsegítés-modellprogramnak köszönhetően egy felkészített szakember tud néhány órán át vigyázni a gyerekre az otthonában, így tehermentesítve valamelyest a szülőket. A programot szeretnék mielőbb országos szintre kiterjeszteni, és a nappali intézményrendszer nyitvatartását meghosszabbítani, hogy délután és hétvégén is elérhető legyen. Ehhez szükséges lenne, hogy a jövőben az uniós források megérkezzenek, mondta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az Egyszülős Központ és a Találj Magadra Egyesület fővárosi rendezvényén.

Az egyszülős családban nevelkedő sérült gyerekek 32 százaléka autista, 19 százaléka mozgáskorlátozott, 17 százaléka pedig értelmi fogyatékos. A 24 év alatti sérült gyereket nevelőknek csak 36 százaléka dolgozik. A válaszadók negyede segítségként a nagyszülőt említette, az esetek ötödében a sérült gyerek testvéreit jelölték meg, és csak minden tizedik szülő számíthat a másik szülőre.

A Találj Magadra Egyesület tapasztalatai szerint a sérült gyermeket nevelő szülőknek leginkább feltöltődésre, kikapcsolódásra lenne szükségük, ebben segíthet a gyermekfelügyelet. A sérült gyermeket egyedül nevelő szülők közül a legtöbben az anyagi nehézségek mellett a jövőtől való szorongásra panaszkodnak, félnek, hogy mi lesz a gyermekükkel, ha már nem tudnak róla gondoskodni. Sokan említették a magányt és az elszigetelődést is.

Fotóillusztráció, fotók: Muzslay Péter

Kovács Margit (Kaposvár):

Nekem az a véleményem, ha lehet, támogassák ezeket a családokat, ha belefér, mert épp elég gondjuk van, egyedül nehezen bírnának el minden nehézséggel. Hál’ istennek nálunk nincs hasonló probléma, az én unokáim csak ételallergiások, de az is érezhető többletköltséget jelent.



Árgyelán Krisztofer Zalán (Kaposvár):

Nehéz a megélhetés, ezt a saját bőrömön tapasztalom. Az építőiparban dolgozom, de egy hónapja nincs munkám. Két kiskorú gyermek van a családban, az egyik enyhén fogyatékos. Az lenne a fontos, hogy a helyi családokat támogassák munkalehetőséggel.



Schajdik Veronika (Kaposvár):

Nagy teher van ezeken a családokon, sajnos azt is észrevettem, hogy néhányan nélkülöznek is emiatt a környezetemben. Ha beteg van a családban, főként ha gyerek, nehéz kijönni egy fizetésből. Az állam vállalhatna több feladatot is a segítségük érdekében.