A házaspár azért is döntött így, mert amikor néhány éve kislányuk, Dorci kezelése miatt nekik is szükségük volt az emberek támogatására, nagyon sokan a segítségükre siettek.

Már több műtéten is átesett az agydaganat mellett epilepsziával is küzdő Bódi Tibor, és az állapota is javul, a megélhetés azonban családja számára rendkívül nehéz. A 32 éves csokonyavisontai férfi édesanyja rokkantnyugdíjas, édesapja pedig jelenleg munkanélküli. Muszáj volt feladnia az állását azért, hogy fiát ápolni, segíteni tudja a gyógyulásban.

– Tibor csendes, szerény fiatalember, nagyon okos és mindig kitűnő tanuló volt – mesélt a fiáról Bódi Tiborné. – Sajnos a betegsége miatt máshogyan alakult az élete, de szerencsére most már jobban van és erősödik. A gyógykezelések, orvosságok sokba kerülnek, ezért minden támogatásnak nagyon örülünk. Szerény körülmények között, kevés pénzből élünk. A rokkantsági ellátásom 71 ezer forint, Tibike pedig csak 22 ezer 800 forintot kap, ami semmire sem elég. Már eddig is többen segítettek nekünk, amiért hálásak vagyunk – tette hozzá a csokonyavisontai asszony.

Azért, hogy a Bódi család anyagi helyzete valamelyest javuljon, január 13-án, szombaton jótékonysági bált szerveznek a településen. Az esemény egyik főszervezője Harasztia Judit, a csokonyavisontai Tulipán Biztos Kezdet Gyerekház szakmai vezetője, aki munkája során került kapcsolatba Tiborékkal.

– A visontai tanyagondnok, Pfeiffer György keresett meg bennünket karácsony előtt azzal, hogy ha tudunk, akkor tartós élelmiszerrel támogassuk a családot – mondta Harasztia Judit. – Azóta igyekszünk nekik segíteni. Nemrég kenyeret és péksüteményt vittünk a családnak, aminek annyira örültek, mintha megnyerték volna a lottó főnyereményt. Ebben a helyzetben azonban ez kevés. Gyors és jelentősebb segítségre lenne szükségük. A tanyagondnok ötlete volt a bál, melynek a szervezéséhez szívesen csatlakoztunk. Tudom, milyen érzés hasonló helyzetben lenni, amikor minden forint számít – emelte ki Harasztia Judit.

A jótékonysági bál teljes bevételét a Bodó családnak adják majd oda, és egy külön gyűjtődobozt is kihelyeznek az eseménynek helyet adó csokonyavisontai kastélyban, hogy aki a belépőjegy ára felett is segíteni szeretne, akkor oda bedobhassa az adományát.