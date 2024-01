A szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskolában tizenhárom diák örülhetett kitűnő félévi bizonyítványnak. Harmincan kaptak jelest, a 4,5-ös átlagot pedig negyvenhatan érték el. A legjobb tanulmányi átlagot az alsósoknál a harmadik osztály érte el 4,63-al, a felsősöknél pedig az ötödikesek voltak a legeredményesebbek 4,29-el.

Lukács Anett igazgató lapunknak elmondta, sajnos öt tanuló meg is bukott valamilyen tantárgyból, ennek ellenére majdnem olyan teljesítményt nyújtottak a diákok, mint egy évvel ezelőtt. A nyolcadikosok közül többen Fonyódon, Siófokon és Kaposváron tanulnak tovább. Lukács Anett kérdésünkre elmondta azt is: besorolástól függően a tantestületből mindenki megkapta a 31,2, a 29,1 és a 21,2 százalékos alapbéremelést.

Papp–Laczó Zita, a hetesi iskola igazgatója örömmel újságolta el: tanulóik többsége hozta az előző féléves átlagot, matematikából és történelemből azonban sokaknak volt nehézsége felső tagozaton. – Azt vettük észre, és ezt a kompetenciamérés is igazolja, hogy rosszabb a szövegértésük, nehezebben értelmeznek – mondta Papp–Laczó Zita.

A kaposvári általános iskolások is megkapták a félévi értesítőjüket. Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója szerint a félévi eredmény a tanulóknak és a szülőknek is útmutatást ad arról, hogy hol tartanak jelenleg, a pedagógusoknak pedig arról, hogy mit kell még pótolni és milyen egyéni fejlesztésekre van szükség. Kiemelte, vizsgálták a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat is. Jelenleg lényegesen kevesebben vannak, mint tavaly év végén.



Több pénzért tanítanak már a második félévben



Az idegen nyelvek idén kevesebb gondot okoztak a gyerekeknek, mint általában – erről is beszélt lapunknak a hetesi iskola igazgatója. Papp–Laczó Zita azt is elmondta: náluk a végzősök körében népszerű a honvédelem és a rendészet, többen ilyen szakra készülnek.



Fotó: Lang R.