A napokban minden somogyi diák megkapta félévi bizonyítványát, így kapva teljes képet tanulmányai előrehaladtáról. Komolyan hangzik és bizony édesanyám is mindig egyenértékűen kezelte az év végi bizonyítvány eredményeivel. Hiába magyaráztam, hogy ez csak egy pillanatkép az éppen aktuális tudásomról. Ám az sosem érte el az általa elvárt szintet, így a szankciók, amiket foganatosított, mindenképpen kihatottak az igyekezetemre.

Nemrégiben a gyermekek is hazaértek a bizonyítványokkal, melyet színesebbnél színesebb magyarázatokkal egészítettek ki. Mert az ötfokozatú skála véleményük szerint nem ad pontos képet, hiszen a kerekítés bizony kegyetlen is lehet olykor. Természetesen náluk éppen ez az eljárás vezetett oda, hogy bizony nem teljesen ötös a félévi értesítő. És igazuk van. 3,52-re négyest kapni inkább szerencse dolga, mint ahogy 4,48-cal nem ötösnek lenni is inkább egyfajta átok beteljesülésének látszik. Természetesen a tanárnak van mérlegelési lehetősége (remélem), de aki már kijárta az alap- és középfokú oktatási intézményeket, az tudja, a világ nem teljesen úgy működik, ahogy elképzeljük. Ezért szoktam én inkább az elszántságot és igyekezetet értékelni. Többre értékelek egy munkával megszerzett négyest, mint egy kottafüzetre „véletlenül” háromszor beírt ötöst. Ezért, mint mindent a világban, érdemes a félévi jegyeket is csak komplexitásukban értékelni, ne ragadjunk le a puszta jegyeknél.