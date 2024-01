Fantasztikus látványt nyújtott hétfőn kora reggel a jeges víztükör Fonyódnál.

Fotó: Schidru Péter

A földöntúli tájnak is beillő látványról Schidru Péter készített fantasztikus videót, amin a távolban a ködbe burkolózott Badacsony jellegzetes alakja is kirajzolódik. A fonyódi fotóst már többször is megihlette a jeges táj, s minden alkalommal színpompás képekkel örvendeztette meg követőit a világhálón a fagyos Balatonról. De elkápráztatott már minket a Sarki fényről készített képeivel is.

A téli Balaton rengeteg kirándulót vonzott a hétvégén, amikor a jégpályák éjszakája programjain csúszkálhattak a tó körüli pályákon a mozogni vágyók.