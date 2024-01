2024-ben is folytatja az ingyenes vizsgálatokat a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete. 2015 óta minden szerdán a Marázplastnál várják a jelentkezőket, már túl vannak az idei első ellen­őrzésen. Fontosnak tartják a szűrések folytatását is, kérés esetén akár munkahelyeken is megoldják.

A kaposvári csoportnak 68 tagja van. Büszkék rá, hogy nőtt a csapat létszáma, és a közösségi munkába fiatalokat is sikerült bevonni. Az idén több szakmai előadást is szerveznek, kardiológiai, érsebészeti, urológiai, diabetológiai és szemészetet érintő témákról. Az elsőt január 18-án a kaposvári Polgárok Házában rendezik. – Gyorsan nő a cukorbetegek száma, mely betegség a lakosság nagyjából nyolc százalékát érinti – mondta Misotáné Veress Katalin, az egyesület elnöke. – Szakmailag sikeres évet zártunk tavaly, 12 rendezvényt szerveztünk és két sikeres pályázatunk is volt nordic walking, szakmai előadások, desedai gyerektábor is szerepelt a programban, és a cukorbetegegek világnapját is megünnepeltük. Utóbbira meghívtuk a komlói egyesületet, több mint százan vettünk részt a rendezvényen.