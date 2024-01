Mielőtt felülnek a lóra, nemcsak megtisztítják, hanem fel is nyergelik a paripákat. Sok gyerek már gyakorlottan végzi ezeket a rutinfeladatokat, láthatóan nem ez az első lovas táboruk.

– Már négy éve lovagolok itt, és szinte minden táborba jövök. Nekem Etna a kedvenc lovam – mondta Mogyorósi Maja. Molnár Emma büszkén mesélte, hogy Málna hátán már egyszer vágtázott is.

– Először megálltunk, mert megijedtem, hogy leesek, majd utána már nagyon élveztem a gyorsabb lovaglást – mondta el a kislány. Két napot tölt a táborba, míg szülei dolgoznak, utána síelni indulnak a családdal.

Szinte már hagyomány, hogy az iskolai szünetekben táborral készülnek a Gyertyános-völgyi lovardában. – A kezdők futószáron mennek, a haladók szabadedzésen osztálylovaglásban, igyekszünk színesíteni a programokat a lovagláson kívül – mondta el Patakiné Kiss Katalin, a lovarda vezetője. A lovaglás mellett az oktatáson hazai és külföldi neves lovasok életútját is megismerik a gyerekek, valamint pónijátékokat és kézműves foglalkozásokat is szerveznek a táborozóknak. A gyerekek a kinti és a benti fedelesben is tudnak lovagolni, a klubhelyiségben forró tea várja őket. A résztvevők megtanulják, hogy a hidegben a lovak takarmányozására is jobban kell figyelni, reggel és este több abrakot és szénát kapnak a paripák.