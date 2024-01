Választásra készülnek a civilek

A hetedik alkalommal újraválasztott elnök köszöntőjében kiemelte: a június 9-re kiírt önkormányzati választásra készül a Somogyért Egyesület. Gyenesei István arra kérte a választás szempontjából aspiráns tagokat, hogy a jövőben is önállóan a Somogyért Egyesület színeiben induljanak a választók voksaiért, s ne alakítsanak koalíciót más szervezetekkel. De a közgyűlés jóváhagyta az egyesület választási listájának első hét helyét, amelyen Gyenesei István, Stikel János, Kövér István, Zana István, Kozma László, Gyeneseiné Kaszás Hajnalka és Csontos Szabolcs szerepel.

Jövőt építene

– Ti vagytok politikai hagyatékom továbbvivői. Ti tudjátok leginkább, hogy a harminc évvel ezelőtt általam kezdeményezett, közösen alapított és azóta is gondozott egyesület mekkora utat járt be. Folytassuk közösen ezt a munkát velem együtt sokáig. Országosan is különleges értéket képviselünk, lehet és kell is ránk építeni. Harminc évnyi munkám van sokatokkal közösen ebben a szervezetben, amely örökre nyomot hagyott Somogy megye közelmúltján és remélhetőleg jövőjére is hatással lesz – fogalmazott az újraválasztott elnök.

Az ülés végén tapssal, és több elismerő hozzászólással, meghatottsággal fogadták el, hogy a Somogyért Egyesület elnökségében a jövőben is mindig ott legyen a Gyenesei család egy tagja.