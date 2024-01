Molve, Pitomacsa és Gyurgyevác körzetéből érkeztek horvát borpüspökök családtagjaikkal Csurgóra – Mondta Ilia Csaba az első és jelenleg még egyedüli magyar borpüspök. Nagyon jó alkalom volt arra is, hogy mindjárt megejtsék a Vince-napi borszentelést és az ünnepi metszést.

Ilia Csaba a Csurgói Borlovagrend és a Borbarát Kör vezetőjeként szervezte meg a találkozót. Örül annak, hogy ilyen sokan eljöttek meghívására. Sok gyermek is érkezett, akik szerencsére feltalálták magukat. A hegyi pincéhez érve találtak egy lejtős területet. Nosza, előkerültek a nylon zsákok, és amíg a felnőttek mással voltak elfoglalva, ők csúszkálással töltötték az idő. Ilia Csaba elmondta, örül annak is, hogy a csurgói és iharosi borosgazdák megfelelnek a horvát borászok elvárásainak. Mi sem bizonyítja jobban, mint a sok aranyérmes bor. Eljöttek az iharosberényi, az őrtilosi, a somogycsicsói és a zákányi önkormányzatok képviselői is. Ők is örülnek a gyümölcsöző horvát kapcsolatoknak.

Fotók: Györke József

Két pincénél is elvégezték a Vince naphoz kötődő metszést, miközben kérték az égiek áldását, hogy jó legyen a termés, ne legyen jég- és fagykár. Ureczky Attila pincéjénél a horvát borpüspökök végezték a szertartást horvátul. Faggyas Józsefnél Ilia Csaba dolga volt a szertartás levezetése magyarul. Mindkét helyen kis harapnivaló is előkerült a kívánalmakat erősítő borivást követően. Faggyaséknál több órát is eltöltöttek. Itt aztán volt minden, amit a szem száj és az éhes gyomor megkívánt.

Este Ilia Csabáék éttermében terített asztal és finom vacsora várta az érkezőket. A horvát hölgyek finom túrós és almás rétessel lepték meg a vendégeket. Mivel épp kezdődött a magyar-horvát kézilabda mérkőzés, a férfiak a tévés vendéglőbe vonultak át. A gyerekek játszottak, képeket színeztek anyukájuk felügyelete mellett. Másnap Kaszóba utaztak egy kis kirándulásra. Legközelebb a borversenyen találkoznak majd.