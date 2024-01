Tovább bővítik azoknak a körét, akik szinte ingyen utazhatnak majd a buszokon március elsejétől. Erről Szita Károly Kaposvár polgármestere beszélt a témában tartott pénteki sajtótájékoztatón. A város vezetője elmondta, jelenleg 19 ezer embernek nem kell fizetni a helyi autóbusz közlekedésért. Ingyen utazhatnak a 65 év feletti és 6 év alatti kaposváriak, a valamilyen fogyatékkal élők és őket kísérők, valamint a kismamák. De akiknek van Kaposvár-kártyájuk, ők a bérletet 10 százalékkal olcsóbban tudják megvenni.

– Megkapják azt a lehetőséget a 65 év alatti nyugdíjasok, ők 2818-an vannak, hogy a nyugdíjas bérletet egy vonaljegy áráért, 315 forintért vásárolják meg – emelte ki Szita Károly. – Ezt a kedvezményt akkor tudjuk adni, ha rendelkeznek Kaposvár-kártyával. Március elsejétől a 6 és 14 év közötti tanulók is 315 forintért vehetik meg a havi bérletet. Ezzel a lehetőséggel nemcsak a kaposvári fiatalok élhetnek, hanem azok is, akik vidéken laknak, de Kaposváron tanulnak és van Kaposvár-kártyájuk – mondta a polgármester.

Naponta 35 ezren utaznak

Szita Károly hozzátette, ettől azt várják, hogy emelkedik majd az utazók létszáma a jövőben. Jelenleg naponta 35 ezer ember fordul meg a közlekedési központban, és 537 helyi járatos busz közlekedik. Kaposvár polgármestere arról is beszélt az eseményen, nem állnak le a fejlesztésekkel, ezért várhatóan még az idén 17 elektromos buszt vásárolnak, a meglévő kettő mellé. A tervek szerint az első körben 10 szólót, 3 csuklóst, 2 midit és ugyanennyi mini buszt. A midiben 50-60, a miniben 30 utas fér el majd el. Ezekre a járművekre azért van szükség, hogy olyan utcákba is be tudjanak menni a buszok, ahová jelenleg nem tudnak.