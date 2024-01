A kitesurf, vagy másnéven sárkányszörf, gyökerei a 13. századi Kínában nyúlnak vissza, ugyanis akkor jöttek rá, hogy az ünnepségekhez használt sárkányokkal a szelet is be lehet fogni. Évszázadok múlva egy angol tervező újragondolta a kínai kiteot, így született meg a ma is használatos ernyők őse. Igai hódító útjára pedig a 90-es években indult a kiteszörf, Károly Attila is ekkortájt találkozott először az extrémsportággal.