Habár a Tisza teljes hulladékmentesítéséhez több időre lesz szükség, a magyarországi és a kárpátaljai szakaszon is jelentős eredményeket ért el a négy éve futó projekt. Legfőbb eredményei olyan innovációk, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy megelőzzük a hulladék folyókba kerülését, többet tudjunk meg a hulladék folyókon megtett útjáról, illetve arról, hogy miként lehet a folyami hulladéknak új életet és értéket adni.

A petkalózok arról ismertek, hogy nincs számukra lehetetlen és ha elsőre nem is sikerül valami, addig próbálkoznak, amíg a kutatásoknak, fejlesztéseknek eredménye nem lesz.

“A folyami hulladékgyűjtő mozgalom alapítása óta eltelt tizenegy év alatt megtanultuk, hogy a befektetett munka hatékonysága megsokszorozódik, ha megfelelő partnerek állnak a jó ügy mellé. A Hulladékmentes Tisza projekt során nemcsak a Coca-Cola Magyarországgal és az Országos Vízügyi Főigazgatósággal dolgozunk szorosan együtt, hanem számos hulladékgazdálkodással, újrahasznosítással, gyártással, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezettel és céggel is együttműködünk, határainkon innen és túl” - mondta el Gyalai-Korpos Miklós, a PET Kupa innovációkért felelős koordinátora

“Valódi összefogás eredményeként születhettek meg a Tisza megtisztítását támogató Folyómentő termékek és a Folyómentő Központ, a PET Kupa kiskörei hulladékválogató és -feldolgozó bázisa, amely egyúttal ismeretterjesztő központ is”- tette hozzá a szakember.

Ismerd meg a hulladék útját!

A PET Kupa a megelőzésen, az ártéri hulladék összegyűjtésén, szelektálásán és feldolgozásán túl a folyami műanyagszennyezés kutatására is kiemelt figyelmet fordít. Hiszen, ha ismerjük a szennyezés viselkedését, a folyótisztító akcióknak is nagyobb esélye van a sikerre! A szakemberek arra voltak kíváncsiak, hogy mekkora sebességgel haladnak a palackok az áradó folyókon, mekkora távolságot képesek megtenni adott idő alatt, hol, miért és mennyi ideig akadnak el? Két éven át változatos technológiák alkalmazásával folyt a palackjelölés. A technikai kihívások leküzdését követően, a Waterscope Zrt. fejlesztéseinek hála ma már folyamatosan és megbízhatóan gyűlhetnek az adatok. A PET-palackban elhelyezett eszköz GPS műholdas összeköttetéssel működik: minden 15. percben bekapcsolja a GPS-t és méri a földrajzi koordinátákat. Amennyiben 200 méternél nagyobb az elmozdulás, akkor a palack új helye a követőrendszer térképén is megjelenik. A legjelentősebb fejlesztés az eszköz energia menedzsmentjében rejlik, amely biztosítja a váratlan helyzetek energiatakarékos kezelését.

2022 januárjában az egyik GPS-szel ellátott speciális palack egy hét alatt körülbelül 300 kilométer megtétele után végül a Kiskörei Vízlépcsőnél torpant meg. Világviszonylatban is jelentős eredmény, hogy ilyen hosszú távon sikerült nyomon követni a folyón mozgó műanyag szennyezés mozgását. Az, hogy a palack nem jutott át, igazolja, hogy a Kiskörei Vízlépcső valódi védvonalként óvja a folyó alsó szakaszait a szennyezéstől. Az áradások alkalmával akár 600 köbméter feletti, kb. 6000 tonnányi hulladékot is képes feltartóztatni.

Kiskörei Folyómentő Központ

A vízügy közreműködésének köszönhetően a Kiskörei Vízlépcső szomszédságában kiépült a PET Kupa első Folyómentő Központja, egy olyan közösségi tér és munkavégzésre alkalmas terület, ahol a hulladékkezelő és -válogató infrastruktúrának hála, rendszeressé válhatott a hulladék gondos szétválogatása, újrahasznosításra való előkészítése. A kitermelt hulladék több mint fele hasznosul itt újra. Nyílt napok és csapatépítő programok alkalmával a kiskörei bázis a hulladékkezelési gyakorlatok izgalmas tudásközpontjává válik, ahol a petkalózok a gyakorlatban is megmutatják az érdeklődőknek, hogyan lesz a hulladékból ismét értékes termék.

Tiszai hulladékból vízi jármű: a Plasztikkajakok első generációja

Régi vágya teljesült a petkalózoknak a folyómentő kajak-flotta létrejöttével. Egy kajak elkészítéséhez kb. 300 kg hulladékot kell összeszedni a folyóból és árteréből, amiből az alapos és szakszerű szelektálásának hála körülbelül 20 kg kajak-alapanyagnak alkalmas HDPE típusú műanyag nyerhető ki. Több száz órányi kísérletezés, módszertan fejlesztés és önkéntes munka volt, míg a szorgos kezek összegyűjtötték, átválogatták, mosták, majd ledarálták a hulladékot, amit aztán a nádudvari Polyduct Nyrt. porított, hogy végül egy német cégnek köszönhetően kaphasson kajak formát. Valóban csak külalakjában hasonlított egy kajakra, mert ez az első prototípus még nem volt úszásképes.

A következő, homogénebb anyagú kajak sem volt még az igazi, végül a harmadik próbálkozás vezetett eredményre, immáron magyar partnerek - a Holofon Zrt. és a HD-Rotatech Kft. - bevonásával készültek el azok a túrakajakok, amelyek a folyómentő munkát is támogatni fogják. A kajakok, - sok más folyami műanyagból készült termékhez hasonlóan - , már kaphatóak a PET Kupa webshopjában.

Technológiai újítások közösségi funkciókkal a tiszta ivóvízért

A tisztálkodási és közösségi funkciókat is ellátó Ivóvíz Cserebere Pont (angol nevén SWAP – safe water access point) legfontosabb célja, hogy megfelelő minőségű ivóvizet biztosítson a folyókból olyan helyeken, ahol ezt a közműszolgáltatás nem teszi lehetővé. Az újjávarázsolt használt konténer lelkét adó berendezés, a Budapest Hydro Kft. által fejlesztett víztisztító készülék, amely ivóvíz tisztaságú vizet képes szolgáltatni természetes élővizekből, folyókból. A folyók tisztaságának megóvása érdekében az Ivóvíz Cserebere Pont műanyag- és újrahasznosítható hulladék átvételi pontként fog üzemelni, aminek nagy jelentősége van az olyan térségekben, ahol a szelektív hulladékgyűjtés és szemétszállítás nem érhető el. Ukrajnában, a Tisza forrásánál rengeteg műanyag hulladék kerül a folyó vizébe a közműszolgáltatások hiánya miatt. Erre a kihívásra ad választ az Ivóvíz Cserebere Pont, emellett szemléletformáló szerepe sem elhanyagolható, hiszen felhívja a figyelmet vizeink szennyezettségére.

A konténer kialakításában és berendezésében a Kling Kft., a Storque és az IKEA is segítséget nyújtott. Az Ivóvíz Cserebere Pont 2024 márciusáig Budapesten, a Dürer Kert udvarán tekinthető meg (előzetes egyeztetést követően).

Önkéntesek bevonásával tisztult a folyó

A Coca-Cola Magyarország saját munkavállalóinak bevonásával is hozzájárult a program sikeréhez, akik a PET Kupa önkénteseivel kiegészülve tisztították a folyót a Tisza-tó térségében.

„A Coca-Cola elkötelezett egy hulladékmentes világ megvalósítása iránt, ezért öröm számunkra, hogy a The Coca-Cola Foundation-ön, a vállalatunk globális alapítványán keresztül már évek óta, 2019-től részt vehetünk ebben az átgondolt, látványos eredményeket elérő programban Az anyagi támogatáson túl a Coca-Cola Magyarország munkatársai önkéntes munkájukkal is segítették az akciók sikerét. Kollégáink eddig nyolc alkalommal csatlakoztak a folyómentéshez, összesen mintegy 11 tonna hulladéktól szabadítva meg a Tiszát” – mondta el Szalóky Tóth Judit, a Coca-Cola Magyarország vállalati kapcsolatok, kommunikációs és fenntarthatósági vezetője.

A program eredményeit menet közben kisfilmekkel is megörökítette a PET Kupa (korábban Természetfilm.hu) Egyesület, hogy a folyóért zajló, sokszor emberfeletti munkát megmutassák a nagyközönségnek. A Hulladékmentes Tisza program eredményeinek összegzéseként készül el hamarosan legújabb filmjük, A folyómentő kajak, amely a Plasztikkakajak fejlesztésén keresztül mutatja be a környezetvédelmi kihívást és a hulladék praktikus újrahasznosítását. A filmet nemsokára a nagyközönség is megtekintheti.