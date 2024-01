Kamionok hordják fel a latyakot az úttestre, veszélyeztetve a közlekedést és az arra járók kényelmét, elcsúfítva a településképet. Több észrevétel is érkezett erről szerkesztőségünkbe, egyesek már útzárat is fontolgattak.

Az önkormányzat részéről senki sem hagyta jóvá, hogy 500 kamionnal cukorrépát fuvarozzanak az önkormányzat közútjain, reagált Gáspár Tamás polgármester. A cukorrépa-szállítással kapcsolatban érkezett észrevételekre azt válaszolta, hogy önkormányzati engedélyt utoljára egy napra, 2023. december 19-ére adtak ki, és az utolsó megállapodás az volt, hogy majd ha a földes út lefagy, akkor az alsó úton apránként megoldják a hordást a fuvarozók.

A közvagyon Ráksiban csak az elmúlt négy évben több százmillió forinttal növekedett, köszönhetően a benyújtott pályázatoknak és a megvalósított projekteknek, hívta fel a figyelmet erre írásában. Kérte minden érintett megértését, keresik a megoldást, de a betegsége miatt a munkát át kellett vennie Telekes József alpolgármesternek.

Utolértük az alpolgármestert, aki elmondta, hogy folyamatosan egyeztetnek a kaposvári cukorgyárral és a mezőgazdasági szereplőkkel. Telekes József hangsúlyozta, az okoz gondot, hogy legalább 40 tonnás kamionok közlekednek abban az utcában, ahol 10 tonnás korlátozást léptettek életbe. Az önkormányzat az út kezelője, ezért azt is mondhatnák, hogy nem szeretnék, ha ezen az úton szállítanák a cukorrépát, fűzte hozzá. De bíznak benne, hogy sikerül megállapodniuk.