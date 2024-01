Varga Zsolt Márk az interneten közölt egy felhívást, hogy aki tud, segítse gyarapítani a gyűjteményét, mert a naptárak igazi megnyugvást hoznak számára.

Mint mesélte, sokat betegeskedett gyermekkorában, emiatt sokszor heteket töltött kórházban Varga Zsolt Márk. Annak idején kapott egy kártyanaptárt, ahogy visszaemlékezett, valamibe kapaszkodnia kellett a nehéz időkben. Így indult nála a kártyanaptárak gyűjtése. A hobbija révén sok ismerőse lett, barátságok kötődtek, ilyenkor nem érezte magát magányosan. A mai napig örül a kártyanaptáras ismeretségeknek. Vásárokban és ismerősöktől szerezte be a legtöbb kártyanaptárt, melyekből különféle típusút és méretűt nyomtak.

– A régi naptárak eredetileg kétoldalúak voltak, és akkoriban nem volt reklámhordozó felület rajtuk, aztán tenyérnyi nagyságúak és később egyre kisebbek lettek – magyarázta a gyűjtő. – Külföldön a kicsi méretűek terjedtek el leginkább, ezért aztán nehéz is otthon elrendezni a különböző nagyságú lapokat, tette hozzá Varga Zsolt Márk.

Otthonában egy fiókban lapul a gyűjteménye. Az újakból, vagyis a 2000-es évektől kezdve kiadottakból 400 naptára van, de az előző évtizedekből, vagyis a 60-as és 80-as évekből összesen 1600 gyarapítja a gyűjteményét.

– A reklámfelülettel rendelkező kártyanaptárak a 60-as évektől a 80-as évekig élték igazi virágkorukat, aztán a 90-es években a számítástechnika fejlődésével visszaszorultak, de napjainkban reneszánszát éli ez a műfaj – világosított fel bennünket.

Arra a kérdésre, hogy milyen témájú kártyanaptárakat kedvel a legjobban, azt válaszolta, hogy ez változó, de miért is tagadná, hogy szereti a bikinis hölgyeket nézegetni, ugyanakkor különböző kategóriákat szeret. Örömmel lát sok mindent a kártyanaptárakon a Skála áruháztól a Traubi szódáig, ami a gyermekkorát idézi. A retró korszakban élt, amire nosztalgiával gondol vissza, mert egy barátságos világot hoznak vissza a kártyanaptárak számára, amikor még a bolti árak is barátságosabbak voltak, állítja.

A fiatalembernek bolti eladó a végzettsége, de sokat betegeskedett, ezért le is százalékolták. Többször műtötték kiszakadt gerincsérvvel, lumbágóval küszködik. Jelenleg 27 ezer forintból él, de szociális étkezést kap napi 75 forintért, és szerencsére egy adagból édesanyja és ő is jóllakik...



A világvallásokat is tanulmányozta

Varga Zsolt Márk tehetséges grafikus, weboldalt működtet. Mielőtt rajzolni kezd, koncentrál, aztán megszállja az ihlet, mondta erről. A belső világból merít, sosem azt rajzolja, amit lát. Egy bibliagyűjteményt is birtokol, van benne 1926-ban és 1938-ban kiadott Szentírás is. Nagyon vallásos, a beceneve azért is Zsoltárius. Elmesélte, hogy egy évet is rászánt arra, hogy a világ összes vallásában elmélyedjen, tanulmányozta, hogy miben különböznek és hasonlítanak. Régiségeket, népies motívumú dísztárgyakat is gyűjt lakótelepi otthonában Kaposváron.