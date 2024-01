2023 januárjában számolt be a főügyészség egy olyan fiatalkorú fiúval szemben történt vádemelésről, aki két gyermekotthonban is szexuálisan zaklatta a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekeket. Olyan szexuális visszaélésről is hírt adtak, amely bűnügyben a hatvanas éveiben járó férfi a kiskorú fiúval kialakított bizalmi viszonyát a sértett megrontására használta fel. Arról is beszámoltak, hogy egy idősebb asszony a hatósági engedély nélkül üzemeltett kaposvári idősotthonban nem gondoskodott megfelelően a sértettekről, az alapvető higiénés, valamint járványügyi szabályokat sem tartotta be, ami az idős, elesett gondozottak életének közvetlen veszélyeztetéséhez vezetett.

Több emberölés is történt

A vármegyében több minősített emberölési ügyben történt vádemelés az elmúlt évben. Januárban arról szólt az egyik sajtóközlemény, hogy a vádlott nő eltitkolt terhességéből született újszülöttjét egy folyadékkal teli vödörben hagyta megfulladni. Egy áprilisi beszámolóban a kóros elmeállapotú fiatal előre kitervelten, a közös vadászat után lőtte le édesapját saját vadászpuskájával Barcs közelében. Szeptemberben egy olyan megrázó bűnügyről tudósított a főügyészség, amelyben a külföldi állampolgár férfi idős, járásképtelen édesanyját hagyta sorsára a Pusztakovácsi külterületén lévő erdőben. A vármegyét érintő kiemelkedő tárgyú súlyú költségvetési csalásról is beszámoltunk, ugyanis a Somogy Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal az eredményesen működő, hulladékfeldolgozással foglalkozó cégeket vezető budapesti férfival szemben, aki hat társa bevonásával olyan számlagyárakból álló céghálót hozott létre, amellyel 300 millió forintos vagyoni hátrányt okozva csökkentette a cégei által fizetendő általános forgalmi adót.

Terjed a kábítószer tovább

A kábítószeres bűnözés körében is több nagy tárgyi súlyú bűncselekmény miatt történt vádemelés az elmúlt évben. Egy ötvenes éveiben járó brit állampolgárságú nő egy Kaposvár környéki faluban, a háza kertjében több mint 100 tő marihuánát termesztett, de nem kerülhette el a felelősségre vonást az a kokainnal kereskedő házaspár sem, akik 2023 márciusában történt elfogásukig több mint 40 alkalommal adtak el kábítószert az ismerőseiknek, így több millió forintos bevételre tettek szert. A közlekedési bűncselekmények körében 2023 májusában tájékoztatta a Főügyészség a nyilvánosságot egy Gamás melletti halálos kimenetelű balesetről, amit a fiatalkorú vádlott ittasan vezetve okozott, míg júliusban a főügyészség beszámolt a 1 900 tonna, Olaszországból származó hulladék kaposvári és pécsi bérelt ingatlanokon történt lerakásáról. A nyári időszakban három biztonsági őrrel szemben történ vádemelés, akik bosszúból támadtak rá egy baráti társaságra a Petőfi sétányon, mivel korábban tettlegességig fajuló vitába keveredtek az egyik szórakozóhely alkalmazottjaival. A Somogy Vármegyei Főügyészség videós sajtóközleményei közül népszerű volt az a hír, melynek lényege szerint az egyik kaposvári műfüves futballpályán történt orrtöréssel járó verekedés miatt szakadt félbe a mérkőzés, de az a videó is nagy nézettséget produkált, amikor az árufeltöltőként dolgozó nő egy munkahelyi vita hevében magassarkú cipővel támadt főnökére.