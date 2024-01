Január 31-ig meghosszabbították az ebek bejelentési határidejét Barcson. Aki nem jelenti be a kutyáját, vagy kutyája elhullását, eladását, 30 ezer forintos bírságot köteles fizetni. Ha nincs chip a tartott kutyában, az 45 ezer forint bírsággal jár, ha emellett még az állategészségügyi követelményeket sem tartotta be az ebtartó, akkor újabb 45 ezer a bírság. A bírságok összege elég magas és február elsejétől ellenőrzik is a kutyatartókat. Azért kell a határidőt meghosszabbítani Barcson, mert még a korábbi nyilvántartáshoz képest is kevés adat érkezett.