Gyerekeink a városba költöztek, mostanra pedig már nagyon nagy volt számunkra a bodrogi ingatlan, a nem kevés munka is megterhelő volt számunkra, csak gyümölcsfából volt vagy hetven a telken – árulta el lapunknak Szentgróti József, aki arról is beszélt, sokáig semmi sem utalt arra, hogy pénzügyi pályán köt ki. – Mindig is humán beállítottságú voltam, imádtam a történelmet és nagyon szerettem olvasni is. Ugyan a reáltárgyakkal sem volt gondom, de soha nem voltam kiemelkedő belőlük.

Hogy végül mégis ez utóbbi irányba fordult a sorsa, abban a szülői intelmek is szerepet játszottak, akiknek fontosabb volt a szakmaszerzés fiuk számára, mintsem hogy sima érettségije legyen, ezért közgazdasági technikumba íratták be. A pénzügyi pályát általános iskolai tanítói, az általa nagyra becsült Bréda házaspár javaslatára választotta, és végül Zalaegerszegen végezte el a Pénzügyi és Számviteli Főiskolát. – Ott kerestek meg a Somogy Megyei Tanácstól, így lettem az intézmény ösztöndíjasa, majd 1978-tól a munkatársa. Hat évet töltöttem a pénzügyi osztály ellenőrzési csoportjánál, a katonaság után pár év kitérőt tettem, majd 1992-ben visszatértem, előbb revizor voltam, majd egy év múlva kineveztek pénzügyi főosztályvezetőnek. Ebben a beosztásban dolgoztam a megyei tanács 2011-ben történt átszervezéséig. Mivel ezt követően lényegesen kisebb lett az akkor már megyei önkormányzat hatásköre, ezért elvállaltam a Kaposi Mór Oktató Kórház gazdasági irányítását, négy év múlva pedig már a Nagyatádi Kórházban dolgoztam ugyanebben a munkakörben egészen a 2022-ben történt nyugdíjazásomig – mondta.

Szentgróti József nevéhez számos, vármegyénk mindennapi életét meghatározó projekt levezénylése kapcsolódik

Köztük a kórházi fejlesztések, szociális- és gyermekotthonok létrehozása és bővítése, valamint egyéb nagyberuházások szakmai irányítása. Elmondása szerint mindebben jól képzett szakemberek segítették, nélkülük nem lehetett volna sikeres. A mai napig elnöke a Nagyatádi Kórház Alapítványnak, a sportkör megszűnéséig a bodrogi társulatnak is elnöke volt, valamint vezette a település ifjúsági közalapítványát is. Baráti körének hosszú évek óta szervez kirándulásokat, az utóbbi évtizedekben negyven alkalommal látogattak el Erdélybe, legutóbb is nyolcvanan vettek részt az utazáson.



Gyakran sündörgött a konyhában

Szentgróti József nem csupán a gazdasági életben tette le névjegyét, de jó sportoló is volt, emellett imádott kertészkedni és nem mellesleg a mai napig remek szakács is. – Kisgyerekként gyakran sündörögtem nagyanyám mellett a konyhában, úttörőként már paprikás krumplit is készítettem egy kirándulás alkalmával – mondta. – Szakácsnak is szánt a nagyszülém, nem rajta múlt, hogy végül nem az lettem, de a főzés szeretetét azért egy életre belém plántálta. Később munkahelyi rendezvényeken, baráti találkozókon én készítettem a többnyire bográcsos ételeket – mesélte.

Elismerések

Szentgróti József tevékenységét számos elismerés fémjelezte: a védelmi igazgatással ápolt kiváló együttműködéséért két miniszteri, szakmai munkájáért több elnöki dicséretet kapott, Bodrog díszpolgára valamint a Somogy polgáraiért kitüntetést is odaítélték neki.