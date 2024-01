Cégünknél 250-en dolgoznak, 2024-ben hárman vonulnak nyugdíjba és a következő öt évben 20 kollégánk fejezi be a munkát – mondta Büttner Tamás, a nagyatádi Büttner Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója. – Jelenleg hatan végeznek munkát nyugdíj mellett, van, aki CNC-gépkezelőként, más adminisztratív munkakörben.

Büttner Tamás jó kezdeményezésnek ítéli a munkahelyi generációváltást könnyítő programot. A vállalkozásoknál vannak olyanok, akik kulcspozícióban dolgoznak és mielőtt elköszönnek a cégtől, döntő, hogy tudásukat, szakmai ismereteiket átadják a következő nemzedéknek. A mostani projektnek hármas haszna lehet. Biztosítja a zökkenőmentes átmenetet, a bérköltséggel segítséget nyújt a vállalkozásoknak, ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy az új munkatárs még a betanulás alatt elsajátítsa az adott vállalkozásra jellemző üzemi kultúrát. Utóbbi is megkönnyítheti a munkahelyi beilleszkedést.

Mindenhol szívesen látják a fiatal pályakezdőket

– Érdekel a program, mert 2024-ben 3-4 munkatársunk is nyugdíjba megy és valószínűleg jövőre is ennyien fejezik be a munkát – mondta Tajnafői István, a kaposvári Kapos Járműgyártó Zrt. vezérigazgatója. – Jelenleg csaknem 50-en dolgozunk, az utóbbi időszakban tovább emelkedett az átlagélekor, ami az idén már nagyjából 47 év körül alakul. A munkatársak zöme évtizedek óta a cégnél dolgozik.

A Járműgyártónál szinte folyamatosan fogadják a tanulókat, illetve a pályakezdőket, a vezérigazgató szerint ez is fontos szerepet tölthet be a szakmai utánpótlásban. Gondot jelent viszont, hogy a fiatalok egy része a járműipar más területen próbál szerencsét, előfordul, hogy az adott időszakban öt fiatalból egy marad a cégnél. Az ágazat mindenesetre 2024-ben is lehetőséget kínál azoknak, akik dolgozni akarnak, lakatosokra éppúgy szükség van, mint villamossági műszerészekre.

Pénz a mentornak

A pályázó munkáltatóknál a nyugdíj előtt álló 64 éves dolgozó az utolsó évben nyolc óra helyett hatórás munkaidőben dolgozhat, ugyanakkor 150 ezer forintos mentorálási támogatást kap. A regisztrált álláskereső pályakezdők foglalkoztatásához a cégek 244 500 forintig bértámogatást vehetnek igénybe.



Átadják az egészséges munkamorált

Vörös Péter, az egyik balatonboglári papírüzlet vezetője szerint hasznos ötletről van, mivel a munkahelyi generációváltás elősegítésére most még inkább szükség van, mint akár egy-két éve. Különösen a kereskedelemben, ahol ez az egyik legnagyobb probléma. Vállalkozásukban öten dolgoznak, de két eladóval kevesebben vannak. – Szerintem az idősebb dolgozók a munkamorál átadásában is komoly segítséget nyújthatnak – hangsúlyozta. – Így sok fiatal rájöhet, hogy a munkahelyen nem a telefont kell nyomkodni szinte egész nap, hanem például a szükséges terméket hogyan lehet minél jobban kipakolni a polcra.