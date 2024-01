Polifoamokkal a kezükben, melegítőben érkeztek a könyvtárosok a kamaraterembe kedd reggel. Második alkalommal szerveztek nekik tornát.

– Nagyon jólesik az átmozgatás, hiszen egész nap ülőmunkát végzek – mondta el Rampeltné Schleier Bettina.

Felde Rebeka, Kaposvár életmódnagykövete kiemelte: az ülőmunka komplex módon terheli meg a mozgásszerveinket.

– Olyan erősítő, mobilizáló, koordinációs gyakorlatokat végzünk, amelyek kifejezetten a gerincre, vállövre, csípőre irányulnak, próbáljuk kompenzálni az egyoldalú terhelést – mondta el Felde Rebeka. Kiemelte: a vállalatok nagy része még mindig nem költ dolgozói egészségére, hozzá korábban heti rendszerességgel az adóhatóság dolgozói jártak tornázni.

Rázsits Veronika már két éve tervezte, hogy munkahelyi tornára invitálja dolgozóit.



- Egy városi rendezvényen hallottam Felde Rebekától, hogy munkahelyeken is tart foglalkozásokat – mondta el az igazgató. – Tavaly év végén maradt a költségvetésünkből egy kisebb összeg és erre szeretettem volna fordítani, mert nagyon fontos, hogy ne csak az olvasók, hanem a munkavállalók is elégedettek legyenek a könyvtárral. A női munkatársak lelkesebbek, mint a férfiak, a dolgozók húszalkalmas átmozgató tornán, jógán vehetnek részt – emelte ki Rázsits Veronika, aki biztatja a többi kaposvári munkáltatót is, hogy tegyen dolgozói egészségéért.