Minden évben Elvis Presley születésnapja alkalmából rendezik meg a hagyományos bajnokságot Birminghamben, ahol Európa legjobb Elvis-előadói lépnek színpadra. Ezúttal harmincnyolc angol, holland, osztrák versenyző mérette meg magát, és az európai énekesek mellett fellépési lehetőséget kapott négy amerikai is. Magyarországról egyetlen énekes – a marcali fiatalember – kapott csak meghívót. – Ezen a versenyen csak meghívásos alapon lehet részt venni. Én annak köszönhettem a lehetőséget, hogy 2022-ben megnyertem a Bad Nauheim-i Európai Elvis Fesztivált – mondta lapunknak Lantos Gábor, akivel hétfőn késő este szállt le Magyarországon a repülőgép. A marcali származású énekes három napon át énekelt Elvis-dalokat az angol közönség előtt. Az elődöntőben három dalt énekelt, majd gospelműfajban is megmutatta magát. – A versenyen fel kellett venni egy olyan ruhát, amelyet Elvis viselt. A szakmai zsűri az énektudás mellett azt is nézte, hogy a viselet, a kinézet mennyire hasonlít az eredetihez és figyelték a mozgást is. – Sajnos a top 10-be nem kerültem be, de nagy öröm volt számomra, hogy egy olyan versenyen vehettem részt, amelynek színpadán még magyar ember nem énekelt – jegyezte meg Lantos Gábor. – Az énektanárom elég szigorúan néz engem, a verseny után azt mondta, a hangom és a megtanult technika százszázalékos, a színpadi rutint kell még megtanulnom – tette hozzá. Kiemelte: a verseny mindegyik napján nagyon jó volt a hangulat, a versenyzők barátként fordultak egymáshoz. – A színpadon picit idegennek éreztem magam eleinte, de utána sokan odajöttek hozzám és nagyon kedves volt velem a közönség – mondta el az énekes.

Hozzátette: Birminghambe párja Adrienn, énektanárja és nyolc magyar rajongója is elkísérte. – Fárasztó volt a három nap, végig izgultam, a vacsorák után az afterpartin sok ember ismerhettem meg, több versenyzővel összebarátkoztam – mondta el Lantos Gábor. Megjegyezte: Elvis kultusza nem kopott meg, pénzt, energiát nem sajnálva őrzik a Király dalait.

Fotó: MW

Hatesztendősen vett először hangszert a kezébe

Lantos Gábor hatéves volt, mikor először hangszert vett a kezébe. Fenyő Miklós dalait játszotta zongorán. Azóta áttért a gitárra és az éneklés lett a kedvence. A kétezres évek elején még csak a barátoknak énekelt édesapjával, a zene szeretetét tőle örökölte. Odahaza a garázsban léptek fel együtt és a családtagok, barátok vastapssal jutalmazták a produkciót. Később Gábor több tehetségkutatóban is elindult és folyamatosan képzi magát a mai napig. A marcali fiatalember legközelebb január 20-án egy budapesti szórakozóhelyen lép fel Elvis születésnapi buliján, ahol három zenekar, köztük a sajátja is bemutatkozik. Május végére van egy újabb meghívása a Liverpool melletti Blackpoolba, ahol újra Elvis-dalokat fog énekelni.