Az óév utolsó napján is telt házzal üzemelt az Igali Gyógyfürdő. Sok százan döntöttek úgy, hogy vizes környezetben búcsúztatják el a 2023-as évet. Nem csak szilveszterkor, egész évben sokakat látott vendégül a fürdő, több mint 211 ezer vendéget fogadtak. Gellért Attila a fürdő marketingvezetője lapunknak elmondta, egyelőre változatlan áron várják a fürdőzőket, a tulajdonos önkormányzat azonban májustól egy kisebb mértékű emelést tervez.

Kara Barbara a Csiszta Fürdőt üzemeltető cég ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, egyelőre változatlan áron várják a fürdőzőket. A téli hónapokban viszont csak félnapos nyitvatartással üzemelnek, melyért egységesen 2000 forintot kérnek el. – Biztosan emelünk majd az árakon, a mértékét viszont még nem határoztuk meg – emelte ki Kara Barbara. – A költségnövekedés miatt várhatóan 10-20 százalékkal drágítunk, de majd csak akkor, amikor teljes nyitvatartással fogadjuk az embereket. Időjárás függvénye, hogy ez mikor lesz, de általában a húsvéthoz szoktuk kapcsolni – mondta a fürdőt üzemeltető cég ügyvezetője. Kara Barbara arról is beszélt, a főbejárati épület tetejét – ahol az étterem és a kiszolgálórész található – saját forrásból teljesen felújítják. Jelenleg három medencéjük üzemel, a szezonra viszont ötöt élvezhetnek a fürdőzők.

Otártics Máté Zsolt, a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ igazgatója érdeklődésünkre elmondta, már január elsején módosítottak az áraikon. A 7-8 százalékos emeléssel csupán néhány száz forinttal mentek feljebb az árak. – Emelkedett a minimálbér és más költségek is drágultak – beszélt az emelés okáról Otártics Máté Zsolt. – Az áram ára is magas, valamint a vegyszerek és a különféle kellékek ára is feljebb ment. A vendégeink nem reklamáltak a drágulás miatt, elfogadták. Viszont nem minden belépőért kell többet fizetni. Aki úszó és sportolói jegyet akar venni, változatlan összegért juthat hozzá.

A kaposvári Virágfürdőbe is tavalyi áron lehet belépni. Úgy tudjuk, a kaposvári közgyűlés majd februárban tárgyal arról, hogy emelnek-e a belépőjegyek árain, vagy idén is maradnak a 2023-as tarifák.

Csokonyavisontai tervek: százezer vendég az idei cél



A csokonyavisontai fürdőben sem módosítottak a belépőjegyek árán az év elején. Hajtó Péter a Csokonya Thermál társtulajdonosa elmondta, sem a gyerekek, sem a felnőttek esetében nem terveznek drágítani az idén. Az a céljuk, hogy minél többen látogassák a fürdőt. – Ahhoz képest, hogy arra kértek bennünket, öt éven belül nyissunk ki, mi három hónap alatt megtettük tavaly, és egész évben 46 ezer vendégünk volt – hangsúlyozta Hajtó Péter. – Jók az előrejelzések és a foglaltsági adatok is, ezért abban bízunk, hogy elérjük a 100 ezer látogatót. A jövő évi célunk pedig a 200 ezer vendég. Nagyon sok programot szervezünk. Február 17-én disznótorost tartunk, ahol fellép a Delta zenekar is – tette hozzá a Csokonya Thermál társtulajdonosa.