Tavaly november 2-án, halottak napján gyertyát gyújtott az otthonában a nagybajomi Illés Jánosné, ahogy minden évben tette, így emlékezik meg ugyanis a halottairól. Több gyertyát is lángra lobbantott a ház több helyiségében. Az előszobában rendben leégett a gyertya, amikor körömnyi volt a láng, elfújta az egyedül élő idős nő. A középső szobában is gyertyát gyújtott, 40 éve mindig ugyanott. Nagy szerencse volt, hogy nem tartózkodott abban a szobában, mert a nyílt láng átterjedt a tévéjére. Arra lett figyelmes, hogy valami durrog, nagyon megijedt, amikor benézett a szobába. Füstöt látott, és azt, hogy lángolt a televízió. Rögtön a szomszédba akart szaladni, hogy hívják a tűzoltókat, de szerencsére egy fiatalember jött arra a barátnőjével az utcán. Tőlük kért segítséget kétségbeesetten. A lány ekkor hívta a tűzoltókat, miközben Orsós Péter az idős asszony segítségére sietett. Három vödör vizet öntött a tévére, és nem engedte, hogy az idős nő visszamenjen a házba.

Közben kiértek a rendőrök is, felajánlották, hogy bevilágítanak a házba, de nem volt rá szükség, mert a fiatalember már eloltotta a tüzet. Megérkeztek a tűzoltók is, és az idős asszonyt a mentők kórházba szállították.

Megviselték a történtek, mozgásszervi betegségben is szenved, sok baja van, mondta magáról, amikor a szerkesztőségünkhöz fordulva beszámolt a történtekről.

A 79 éves asszony hazament a kórházból, és napokkal később egy villanyszerelő ismerőse megnézte a tűz helyszínét. A villanyszerelő szerint a tűznek nem volt köze a gyertyához, mert zárlatosnak találta a konnektort. A katasztrófavédelmi hatóság azonban a gyertya miatti hanyagság miatt 20 ezer forintra büntette olvasónkat, aki befizette a büntetést, bár nem érezte jogosnak.

Megkerestük a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, akik későbbre ígértek tájékoztatást az ügyben.