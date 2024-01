Somogyi vállalkozások vezetői is érdeklődnek az új megoldás iránt: a 30 milliárd forintos keretösszegből egy jármű beszerzéséhez az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8–4 millió támogatás nyerhető el. – Épp hétfőn egyeztettünk az új elektromos járműbeszerzési lehetőségekről, 2024-ben két e-autót vagy egy személygépkocsit és egy kisteherautót szeretnénk vásárolni – mondta Jezerniczky Zoltán, a kaposvári Méje Kft. ügyvezetője. – Egy-egy jármű átlag nagyjából 15 millió forintba kerül és mivel meglehetősen sokat közlekedünk a városon belül és a környéken, így kifizetődő lehet ez a megoldás. A vállalkozásunknak már van egy elektromos autója.

Lukács Sándor, a fonyódi CMS Kft. cégvezetője azt mondta: társaságuknál egy-két éven belül bővítik elektromos járművel a flottát. Horváth István, a kaposvári Baross Szőnyegáruház ügyvezetője szerint a támogatás felgyorsíthatja a fejlesztéseiket. Cégük 2023-ban egy elektromos autót vásárolt és várhatóan az idén egy elektromos kisteherautót is forgalomba állítanak, ami döntően a közeli fuvaroknál jelenthet segítséget és 15–20 millió forintba kerül.

Albertus Balázs, a nagybajomi Nafa Kft. ügyvezetője elmondta: családjukban már van elektromos gépkocsi és 2–3 éven belül a vállalkozásnak is vesznek. Jelenleg négymillió forint értékű napelem-telepítés zajlik náluk.

A hazai utakon 85 ezer zöldrendszámos jármű közlekedik, több mint felük tisztán elektromos személykocsi.



Pályázhatnak

– A 30 milliárd forintos keret­összegből egy jármű beszerzéséhez az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8–4 millió támogatás nyerhető el – derült ki az Energiaügyi Minisztérium (EM) tájékoztatójából. A zöldenergia-hasznosítást ösztönző felhívásra február ötödikétől 13 hónapon át lehet majd benyújtani a pályázatokat. A kisvállalkozások 1–5, a nagyobbak legfeljebb 16 járművet szerezhetnek be.