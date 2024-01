A vállalat volt az első olyan élelmiszer-kiskereskedelmi lánc Magyarországon, amely 2017-től teljes hálózatával zöld áramra állt át, az E.ON Csoporttal közösen az ország egyik legnagyobb e-töltő hálózatát építi ki, és 18 üzleténél elhelyezett napelemeivel az összes magyarországi ALDI-áruház éves szintű energiaigényének mintegy 2,3 %-át termeli meg lokális CO2-kibocsátás nélkül. Szintén az ALDI volt az első kiskereskedelmi lánc, amelyik e-kamiont állított üzembe áruházai kiszolgálására.

2024-ben országos szinten megváltozik az üvegvisszaváltási rendszer, megjelenik a visszaváltási díj. A 2024 január 1-je után visszaváltási díjjal forgalomba hozott PET, fém és üveg italospalackokat, illetve italosdobozokat már a visszaváltási díjjal terhelten lehet megvásárolni. A fogyasztók visszaváltási automatáknál adhatják le ezeket a palackokat, leadáskor a visszaváltási díj a fogyasztó részére visszajár. A cél az újrahasznosítási arány növelése, a keletkező hulladék érdemi mértékű csökkentése. Az Európai Unió szándéka szerint 2029-re 90%-ra nőne a PET palackok visszagyűjtési aránya, így jelentős mennyiségű műanyag, illetve egyéb hulladékterheléstől szabadulna meg a környezet.

A magyar jogszabály értelmében a 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező üzleteknek, amelyek forgalmának döntő része élelmiszer-értékesítésből származik, kötelező jelleggel kell telepíteniük visszaváltó automatákat. Az ALDI mind a 172 hazai áruházának eladótere nagyobb ennél, ezért a vállalat már 2023 tavaszán felkészült a visszaváltó automaták elhelyezésére és mára az összes üzleténél üzembe is állította ezeket. A kisebb ALDI üzleteknél jellemzően az eladótérben, vagy a szélfogóban helyezték el a visszaváltó gépeket, az ürítésükről pedig folyamatosan gondoskodnak majd az áruházak munkatársai. Az áruházlánc arra törekszik, hogy ahol ez megoldható, legalább két bedobó nyílás álljon rendelkezésre, ezzel is csökkentve az automaták előtti sorképződést. A vállalat, ahol csak lehet, nagy kapacitású automatákat állít üzembe, így számos áruházánál átalakításokat hajt végre. A fogyasztók az ép palackokat az automatáknál leadva levásárolható, vagy készpénzre váltható kupont kapnak, áprilistól pedig bankszámlára történő utalás formájában is hozzájuthatnak az ellenértékhez, továbbá a visszaváltási díj jótékonysági szervezet részére is felajánlható az automata kijelzőjén jelzett lehetőség választásával.