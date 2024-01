– A Somogy Vármegyei Közgyűlés legfontosabb feladata a területfejlesztés, emellett azonban kiemelten kezeljük az identitás kialakításának és erősítésének kérdését. Különösen fontos ez a fiatalok körében, ugyanis nem mindegy, hogy a jövőnk a múltunkra és jelenünkre épül, vagy adhoc-módon időnként fel-felvillan valami a hagyományos értékrendünkből – hívta fel a figyelmet Huszti Gábor. – Értékeink megismerése, hagyományaink tisztelete mindig is fontos volt és továbbra is az marad. Ezért is döntöttünk úgy, hogy Somogy vármegye iskoláinak pályázat keretében lehetőséget biztosítunk a somogyi identitás, hagyományok és értékek megismerésére és erősítésére. Már második éve tart ez a folyamat, és egyre inkább érdeklődve, motiváltan teljesítik a fiatalok azt, amit mi az önkormányzatnál, otthon a iskoláikban és családjaikban ebben a témában várunk.

Már hagyomány

Már hagyomány, hogy előfeladattal készülnek a csapatok minden egyes fordulóra. Az idei évben a verseny, illetve a vetélkedő elődöntője már lezajlott, mely során többek között esszében is meg kellett fogalmazniuk kérdéseinkre a választ. – Csodálatos munkák, tartalmas, szép gondolatok születtek – tette hozzá az alelnök. – Húsz általános iskolai és huszonhat középiskolai csapat teljesítette sikeresen az előfeladatokat. Kialakult a pontozási sorrend, melynek eredményeképpen 12–12 csapat jut tovább a középdöntőbe, amit hagyományosan egy, a somogyi értéktárban szereplő értékhelyszínen, idén a Zselici Csillagparkban bonyolítunk le március 26–27-én. Az általános iskolák felső tagozatos csapatai és a középiskolák külön napon mérik össze tudásukat. A feladatok ezúttal is sokszínűek lesznek. Gyakorlati feladatokkal, friss, a helyszínen begyűjtött információk alapján vetélkednek, de szükség lesz a megfigyelőképességre és az értéktárral kapcsolatos átfogó ismeretekre is.

– A középdöntőre egy plakáttervet várunk március közepéig minden résztvevő csapattól, melyen keresztül megmutathatják, mit jelent számukra a somogyi identitás, mit jelentenek a somogyi értékek – mondta Huszti Gábor. – Izgalommal és örömmel várjuk azoknak a fiataloknak a munkáit, akik továbbjutottak az elődöntőből.

– A vetélkedő, illetve a verseny folyamán igyekeztünk olyan feladatokat adni, ahol az értéktárban szereplő valamennyi értéket bemutatjuk, hiszen bőven van merítési lehetőségünk, ugyanis mostanra már több mint kétszáz érték szerepel a Somogy Vármegyei Értéktárban – emelte ki Huszti Gábor, a vármegyei közgyűlés alelnöke, aki egyben a verseny zsűrijének elnöke, valamint a vetélkedő főszervezője – majd hozzátette: a középdöntőből hat-hat továbbjutó csapat verseng majd a vármegyeháza dísztermében április 17-én a döntőben.

– Sok sikert kívánunk a felkészüléshez – zárta gondolatait Huszti Gábor, s arra is felhívta a figyelmet, hogy bizalommal fordulhatnak hozzájuk az indulók, örömmel segítenek, ha kérdésük van.