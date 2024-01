A rendőrség szerint a parti sáv egyes részein és a kikötőkben kialakult 2-3 centiméteres jég a közlekedésre, valamint a sportolásra is alkalmatlan. Ilyenkor a leleményes járókelő nyilván gondolhatja, hogy neki ne mondja meg senki, de ennek ellenére nem érdemes percenként vagy óránként egy kő behajításával ellenőrizni a tényt. Egy 2-3 kilós kővel nem is lehet a jég teherbírását ellenőrizni. Ez a rossz szokás több problémát is szül. Néhány nap múlva, ha már eléri a Balaton jege a teherbírása, hogy rámehetünk, akkor a jégbe fagyott kövekben, könnyen orra eshet a téli sportok szerelmese. De a nyári nagy melegben sem maradnak a víz felszínén a bedobott kövek, ezek lemerülnek a mederbe és ott töri ki a bokáját a gyanútlan fürdőző.

Fotó: Bagyó Sándor