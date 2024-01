A több mint 800 lelkes Darányban található 329 lakóingatlannak a 7,6 százaléka üresen áll, derült ki a KSH 2022-es népszámlálási adatiból. Villányi László, a falu polgármestere megkeresésünkre elmondta, kicsit magasnak tűnik ez az arány, azonban már évek óta tendencia, hogy jóval többen halnak meg, mint amennyien születnek, és a fiatalok is elhagyják a települést.

– Szinte minden feltétel adott ahhoz, hogy élettel teljenek meg a jó állapotban lévő ingatlanok, egy dolog azonban hiányzik, a megtartóerő – emelte ki Villányi László. – Van bolt, posta, óvoda, iskola, megoldott a szennyvízelvezetés, a munkalehetőség azonban korlátozott. Szigetváron, Barcson lehet jobban állást találni, viszont ha valaki oda megy el dolgozni, akkor elképzelhető, hogy oda is költözik – tette hozzá a darányi településvezető.

Babócsán kétszer annyi ingatlan található, mint Darányban, ezzel arányosan az üresen álló épületek száma is dupla annyi. Jáger Gábor, Babócsa polgármestere lapunknak elmondta, több épület is azért áll üresen, mert az ott élők meghaltak, vagy elköltöztek a településről és nem akarták eladni a házukat.

Van, aki megveszi a házat, de csak később költözik be

– Van kereslet az ingatlanokra a településen, ezért jó lenne, ha az üres házak gazdára találnának – mondta Jáger Gábor. – A kicsit jobb állapotú Kádár-kocka házak 5–8 millió forint környékén mozognak, tavaly azonban egy teljesen felújított ház több mint 20 millióért kelt el – tette hozzá a babócsai polgármester.

Csurgón mindösszesen 166 üresen álló ingatlan van. A lakások és a házak azonban folyamatosan kelnek el a városban, mondta el érdeklődésünkre Füstös János, a város vezetője. A polgármester kiemelte, sokan csinálják azt, hogy vesznek ingatlanokat a településen, majd kiadják albérletbe, vagy megveszik, de terveik szerint csak évek múlva költöznének a városba. Ez is gyarapítja az üresen álló ingatanok számát – tette hozzá Füstös János.

A KSH adatai szerint a somogyi lakásállomány tíz év alatt 7646 ingatlannal gyarapodott. A 2022-es népszámlálási adatok szerint 148 ezer 814 lakás volt a vármegyében, ebből 26 ezer 882 lakatlan. Ez hatezerrel több mint 2011-ben, amikor valamivel több mint 141 ezer lakás volt Somogyban.



Egyáltalán nem meglepő a statisztika a tóparton A balatoni településeken még ennél is magasabb az üresen álló ingatlanok aránya. Balatonlellén a 3290 lakás majdnem 40 százaléka lakatlan. Kenéz István, a város polgármestere lapunknak elmondta, nincs ebben semmi meglepő, hiszen nagyon sok épületet használnak nyaralónak. Jelenleg csaknem 5000 ember él a településen, nyaranta viszont 25–30 ezer is. – Körülbelül 40–50 eladó ingatlan van a városban, de ebben nincsenek benne azok az apartmanlakások, melyek idén készülnek el – emelte ki Kenéz István. – Folyamatosan fejlődik a település, az elmúlt négy évben 1400 új apartman épült a városban – tette hozzá.