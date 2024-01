Áramszünet főként Pogányszentpéteren és környékén volt a hétvégén. Az E.ON sajtóosztálya megkeresésünkre elmondta, nagy méretű faágak szakadtak le és fák dőltek a vezetékekre, ez okozta az áramszünetet.

Flinger Tamás Pogányszentpéter polgármestere azt mondta, vasárnap délután háromnegyed négy környékén ment el az áram a valamivel több mint ötszáz lelkes faluban. A helyiek sokáig maradtak villamosenergia nélkül, a szolgáltatás ugyanis este 11 órakor állt csak helyre.

– Sok problémát okozott az áramszünet, emiatt többen is bosszúsak voltak – fogalmazott Flinger Tamás. – Szinte senki nem tudott fűteni, mert a kazánok is árammal működnek, de a vízszolgáltatás sem volt megfelelő, mert a szivattyúk sem üzemeltek. Emellett az internet és a telefonszolgáltatás is akadozott – mondta a település vezetője.

Flinger Tamás arról is beszélt, az óvoda épülete szerencsére nem hűlt ki. Az intézménybe korábban szünetmentes tápegységeket szereltek be, ezért a kazán áramszünet esetén is biztosítja a meleget. A pogányszentpéteri polgármester hozzátette, tíz évvel ezelőtt a szeles időjárás miatt nem voltak ekkora áramszünetek a faluban. Az utóbbi időben azonban többször is előfordult nagyobb áramkimaradás. Pogányszentpéteren hétfőn délután is volt áramszünet, az E.ON szakemberei akkor javították ki teljesen a hibát. Iharosberényben is akadozott a szolgáltatás vasárnap. Zsirmon Endre polgármester lapunknak elmondta, a településen körülbelül 8-10 alkalommal ment el az áram nagyjából öt-öt percre.

