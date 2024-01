Nagy Attila városi képviselő elmondta, a pénzt az eladott bögrék bevételéből ajánlották fel az otthonnak. – Néhány újítást vezettünk be idén, az egyik a felirattal, címerrel ellátott bögre volt – mondta Nagy Attila. – Több százat készítettünk belőle, melyet 2500 forintért kínáltunk a résztvevőknek. Aki vásárolt, 1000 forinttal támogatta a kaposfüredi Napsugár otthont. Így jött össze a 170 ezer forintos adomány az otthonnak – tette hozzá a képviselő.

A túrán majdnem ezren indultak el idén. A nevezési díj, fejenként egy tábla csokoládé volt. Volt azonban, aki több édességet is felajánlott, ezért ezernél is több tábla finomság gyűlt össze a túra előtt. Ezért is volt lehetősége a szervezőknek arra, hogy a Napsugár otthon mellett, a Borostyánvirág anyaotthont, a hajléktalanszállót, a kaposfüredi iskolát és a Bárczi-iskolát is támogassák csokoládéval. Utóbbi intézménybe már kedden elvitték a sok édességet.

Nagy Attila arról is beszélt lapunknak, a 15. alkalommal megszervezett Háromkirályok túrának komoly közösségépítő ereje van minden évben. Az eseményre baráti társaságok, cégek, civil szervezetek is beneveztek. Idén tizenegy pincészet nyitotta ki kapuit és kínálta meg zsíros kenyérrel, forralt borral és meleg teával a túrázókat. Az eseményen legalább egy mázsa kenyér és több száz liter bor fogyott el.



Közösségi programra költik a pénzt

Szijj Zsolt a kaposfüredi Napsugár otthon foglalkoztatást vezető segítője érdeklődésünkre elmondta, egy nagyobb kerekesszékes csapattal vágtak neki az idei Háromkirályok túrának, azonban az esős időjárás miatt sokuknak vissza kellett fordulniuk, mert az elektromos kerekesszékeknek nem tett jót a csapadék. – Hatan azonban teljesítettük a távot – emelte ki Szijj Zsolt. – Jól éreztük magunkat, kellemesen elfáradtunk és nagyon sok boros pincébe tértünk be. A saras terep ellenére is végigbandukoltunk az úton és jó élményekkel tértünk vissza – mondta az otthon munkatársa. Szijj Zsolt hozzátette, jól eső érzés, hogy a szervezők gondoltak rájuk és csokoládéval, pénzzel támogatták őket. A 170 ezer forintból közösségi programokat szerveznek majd.