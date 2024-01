Kevés volt a nagyberuházáshoz kapcsolódó ásatás Somogyban 2023-ban, hiszen az ilyen fejlesztésekből is kevés volt. De azért több értékes lelet került elő így is a földből. A szénhidrogén kitermeléshez kapcsolódó feltárások száma megnőtt tavaly. Hiszen Csokonyavisontán és Berzence közelében is végeztek ilyet a régészek.

– Földgázt kerestek MOL munkatársai ezen a területen és ennek kapcsán, a fúrások előtt régészeti feltárásra is sor kerülhetett. A lelőhelyen Somogyi Krisztina kolléganőm vezetésével dolgoztunk és neolit, bronzkori, római és középkori település maradványaira bukkantunk. Illetve nem messze ettől – Berzence és Góla környékén – kőolajvezetéket építettek, amely nyomvonalán nagyjából két méter szélességben kell csak ásni – mondta Molnár István, a Rippl-Rónai Múzeum régésze. Ez több régészeti lelőhelyet is érintett, ahol települések maradványait találtak meg az őskor különböző korszakaiból. Ezen kívül próbafeltárást végeztek a kaposvári keleti ipari parkban.

– Bővítik az üzemet, ezért hívtak bennünket. Lengyeli, vagyis őskori kultúra maradványait találtuk meg. Ezen a területen várhatóan indul rövidesen egy nagyobb beruházás is, úgyhogy arra számítunk, hogy lesz még ott dolgunk az idei évben – mondta Molnár István.

A próbafeltárás során arra keresik a választ a szakemberek, hogy adott területen mennyi lehet a lelet. Ilyenkor kutatóárkokat ásnak, amelyek két méter szélesek és itt megnézik, hogy mennyire gazdag leletekben. Az új ipari parknál is végeztek ásatást a Rippl-Rónai Múzeum régészei, de ott az előzetes várakozásokkal ellentétben nem találtak semmit. Két ásatást is folytattak az elmúlt évben: Iharosberényben és Bárdudvarnokon is eredményes volt a munkájuk.

Csont és gomb

Iharosberényiek keresték meg még 2016-ban a múzeumot, hogy próbálják meg azonosítani a falu középkori templomának helyét. Terepbejárás és georadaros vizsgálat során sikerült megtalálni 2018-ban, majd a következő évben kezdték el az ásatást, amelyet idén folytattak. Bárdudvarnokon a tavalyi volt a régészek ötödik feltárási éve, ott Somogy egyetlen premontrei prépostságának maradványait kutatták. Csontvázak, gombok és érmék is előkerültek a kaposszentbenedeki falurészen.