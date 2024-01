Merre tovább? 1 órája

Pályaválasztási gyorstalpaló középiskolába jelentkezőknek

Komoly döntés előtt állnak, akik idén fejezik be általános iskolai tanulmányaikat – írja a Kaposvári Szakképzési Centrum. Február 21-ig várják a középiskolák a továbbtanulók jelentkezési űrlapjait. Tehát még most érdemes átgondolni, hogy mely iskolában képzelik el jövőjüket a fiatalok. De merre induljunk? Gimnázium, technikum vagy szakképző iskola? Ebben az útvesztőben könnyű elveszni, így segítünk egy kicsit. Először az elmúlt évek egyik legnépszerűbb iskolatípusát, a technikumot mutatjuk be.

Fotó: Bencsik Ádám

A technikumi képzés öt éve alatt a diákok egy szakmát és érettségit is szereznek, tehát még a képesítés megszerzését követően is dönthetnek arról, hogy rögtön elhelyezkednek a szakmájukban, vagy a felsőoktatásban folytatják tanulmányaikat. Az első két évben ágazati alapképzés folyik, ennek végeztével kell a diákoknak végleg eldönteni, hogy az adott ágazaton belül milyen szakmát választanak. Ennek megfelelően a jelentkezéskor a diákoknak az ágazatot kell megjelölniük. A 11. évfolyamtól az érettségi tantárgyak mellett kifejezetten az adott szakma ismereteit sajátítják el. Ez idő alatt kerülhetnek duális partnerhez a diákok, vagyis olyan céghez, ahol a szakmai gyakorlatukat szerzik. A duális partnerek a diákkal kötnek szerződést, amelyről az iskolát értesítik. Nem árt tehát a szülőknek is szétnézni e tekintetben, de a gyakorlatban az iskola is tud ebben segítséget nyújtani. Mivel a gazdaság egyik alapvető összetevője a jól képzett munkaerő és az elmúlt évek egyik jellemző problémája a szakemberhiány, az állam ösztöndíjjal támogatja a szakmát tanuló diákokat. A technikumokban ez az ágazati alapoktatás ideje alatt havi 8000 forintot jelent. Ezt követően a tanulmányi eredményeik alapján érkezik a „zsebpénz”, havi 8000 és 59 000 forint közötti összeg. Abban az esetben ha a szakmai gyakorlatot duális partnernél szerzi meg a diák, ösztöndíj helyett szakképzési munkabért kap, amely az előbbi többszöröse is lehet, jellemzően 100 000 és 168 000 forint közötti összeg. A technikumokban a közismereti érettségi tantárgyak anyaga a gimnáziuméval azonos. A 4. év végén a diákok matematikából, magyarból és történelemből esetleg további választott tantárgyból tesznek érettségi vizsgát. Az 5. év végén idegen nyelvből vizsgáznak, az ötödik vizsgatárgyat pedig a szakmai vizsgájuk váltja ki, amely egyben emelt szintű érettségi vizsgának is számít. A sikeres szakmai vizsgát követően az érettségi bizonyítvány mellett technikusi oklevelet is szereznek, amelynek birtokában könnyen munkába állhatnak. További ösztönzésként egyszeri pályakezdési juttatást is kapnak a végzősök, amely a jelenlegi szabályok szerint a záróvizsga átlagának függvényében 133 ezer és 302 ezer forint között lehet. Emellett további támogatási formák is elérhetőek a technikumi tanulók számára, ilyen többek a Kaposvár Számít Rád ösztöndíjprogram. Ezekről minden esetben érdemes tájékozódni. Összességében leszögezhetjük, hogy amennyiben valaki technikumba jelentkezik azzal érdemes tisztában lennie, hogy milyen ágazat felé szeretne elindulni. Ha ismeri a képességeit, egy jól megválasztott, technikumban szerzett szakmával könnyen elhelyezkedhet, vagy az egyetemi felvételinél előnyt szerezhet a gimnáziumi érettségivel szemben. A keresett szakmák esetében bevett gyakorlat az is, hogy a cégek támogatják a munkavállaló továbbtanulását, így nem feltétlenül kell dönteni a munkába állás és a továbbtanulás között.

