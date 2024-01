A most jelentkező problémák egyike az is, hogy autónk ilyentájt úgy néz ki a gépek által útra hordott latyaktól és sártól, mint egy igénytelen varacskos disznó. Ez önmagában csak kellemetlen, az viszont már fontosabb, hogy a sáros utak extrém módon csúszósakká és így balesetveszélyessé válnak.

Nemrég Ráksiban verte ki a biztosítékot a nagy kamionforgalom és az általuk az útra hordott sár. A közút szennyezése nem ismeretlen azóta, hogy feltalálták a kereket. Szervezetek felügyelik az utak tisztaságát, törvények szabályozzák és igény szerint szankcionálják, ha valakik összepiszkítják.

A rendőrség és a közút kezelői is elsősorban a megelőzésben hisznek. Ezért is hivatkoznak a közúti közlekedés szabályaira, amiben világosan le van írva, hogy a beton­útra hajtás előtt a sáros kamion gazdájának el kell távolítania a kerekekről a sarat. Mondjuk tegye fel a kezét, aki látott már az út szélén teherautóját lapáttal kapargató sofőrt…

Ha már megtörtént a baj, akkor sem maradunk eljárásrend nélkül. Haladéktalanul meg kell kezdeni az okozónak a sár eltávolítását, vagy egyértelműen jelezni, hogy az útszakasz veszélyessé vált. Ha ez nem történik meg, akkor százezres nagyságrendben röpülhet a büntetés, vagy az út tisztításának költsége. A baj csak az, hogy hiába van agyonszabályozva a kérdés, a legnagyobb gond mégis az emberi fejekben van. Amíg a „majd az eső úgyis lemossa” gondolkodást követjük, nem is lesz érdemi változás.

