A mentett rókák egyharmada sérült állat volt, egyharmaduk csapdába esett. A rókamentő fiatalember megtérítette a rókák okozta károkat, hogy elvihesse a csapdába esett állatokat. Érdekesség, hogy az utolsó rókát attól a gazdától kapta, akitől a legelső példányt is begyűjtötte annak idején, és örömtelinek tartja, hogy azóta megváltozott a gazdálkodó szemlélete, és már nem tartja kártékonynak a befogott rókát.

– Vadászoktól is vettem almot, hogy ne a kutyáikat tanítsák be rajta – mondta Norbert. – Bőven van veszélyforrás számukra: sok róka lett mérgezés áldozata és sok esetben autók ütik el a rókákat, illetve az oltatlan kutyáktól szopronyicát kapnak. Sok kis róka szorult be kerítésbe, esett bele aknákba és árkokba, műanyag hálókba gabalyodott, kettőt pedig kútból hoztunk felszínre. Volt, amelyiket kutyák sebesítették meg, de olyan is, amelyiket kutyák mentettek meg.

A Balaton mellett találta a legtöbb rókát, de érkezett hozzá ravaszdi Debrecenből, a keleti határszélről, Vasból és Zalából, de még Pest vármegyéből is. A 147 róka közül szinte mindegyik emberi beavatkozás miatt került bajba. Ahogy a kölykök felnőttek, visszaengedte őket a természetbe. Elmondta: a rengeteg sérült rókával folyamatosan járta az állatorvosokat, s volt olyan hét, amikor legalább nyolcszor kereste fel az állatorvosi rendelőt. Egy vak kölyökrókát is gondoz.

Azt mondta: rendkívül fontosnak tartja, hogy eljuttassa az üzenetét az emberekhez, hogy a rókák rengeteg kártevőt elpusztítanak. – A tavalyi évben pocokinvázió volt a termőföldeken – mondta. – A vörös bundás ragadozók ugyan okozhatnak kárt a baromfiudvarban, de legfőképpen a rágcsálókat pusztítják és ezzel hasznot hajtanak. A veszettségtől sem kell már tartani, hiszen évek óta nem volt hazánkban veszett róka a vakcinázásnak köszönhetően.



Rengetegen figyelik a világhálón a Rókales videóit

Csak azokat a rókákat menti meg, amelyek valóban rászorulnak az állatvédők segítségére, hangsúlyozta a balatonőszödi rókamentő. Kurunczi Norbert létrehozta a Rókales Alapítványt, hogy támogatókat gyűjtsön, és minél szélesebb körben segíthessen. Sok rajongója lett egy év alatt a Rókalesnek, akik figyelemmel kísérik a rókák életét. Vannak videók, melyek hétszáz-nyolcszázezres látogatást értek el, sőt olyan is akadt, amelyet 24 óra alatt csaknem kétmillióan tekintettek meg. Norbert a Rókales Alapítványon keresztül szeretné előteremteni egy rókamenhely fenntartásához szükséges forrásokat. Aki szeretne segíteni a rókákon, a Rókales Alapítvány közösségi oldalán erre találhat lehetőséget.