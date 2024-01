Ennek érdekében a tárca további három évre fenntartja a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő, ágazati szereplők általi befizetés kötelezettségét. A kaposvári tejüzem 2024-ben csaknem 1,5 millió forintot utal. – Folyamatosan népszerűsíteni kell a tejfogyasztást, ami hosszú távú társadalmi érdek – mondta Szommer Gábor, a Tej Terméktanács somogyi elnökségi tagja, a kaposvári tejüzem kereskedelmi vezetője. – Akik gyermekkorukban rendszeresen tejet, tejterméket fogyasztanak, azok jó eséllyel felnőttként is ragaszkodnak a megszokott ízekhez. A kaposvári tejüzemben 2024-ben csaknem száz fajta terméket készítünk. Hosszú évek óta fizetünk a közösségimarketing-alapba, 2024-ben közel 1,5 millió forintot utal a cégünk.

Mester Katalin nagyatádi dietetikus is a tejfogyasztás fontosságát hangsúlyozta lapunknak. – A tejben D-vitamin, magnézium, kálium és szelén éppúgy található, mint kalcium – mondta. – Fontos, hogy a gyerekek rendszeresen megfelelő mennyiségű tejhez, tejtermékhez jussanak, ám az utóbbi időben megfigyelhető, hogy egyre több fiatal elsősorban édesített árut – többek közt pudingot, tejberizst – eszik. Ez hosszabb távon akár elhízáshoz vezethet, épp ezért élelmiszer-vásárláskor nagy a szülők felelőssége. Az is lényeges, hogy a gyerekek, felnőttek napi fél liter tejnél vagy ezzel egyenértékű tejterméknél többet ne egyenek, ne igyanak, s ajánlott a savanyított, natúr termékek gyakori fogyasztása is.



Fotó: Lang Róbert

Ösztönzőleg hat



Az Agrárminisztérium egyebek mellett közölte, hogy a tejágazati marketing alapcélja a gyakoribb és tudatosabb tej- és tejtermék-fogyasztásra ösztönzés. A támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílik a segítségnyújtásra is az egészségtudatos táplálkozás kialakításában a tej és tejtermékek fogyasztásának megszerettetésével, illetve a tejtermékek sokféleségének és egészséges táplálkozásban betöltött szerepének bemutatásával.