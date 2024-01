Éveim múlásával egyre inkább elámulok azon, milyen kiemelkedő értékek közelében és közegében élünk itt, ebben az országnyi vármegyében. A természet látványosságai, s a tájegységek nevezetességei mellett számos nagyszerű produktum, életmű, néprajzi, szakrális és kulturális kincs halmozódott fel az évszázadok alatt – köztük olyanok is, amelyek rejtekben voltak-maradtak, ám mindenképpen Somogy múltjának meghatározó részei. Hogy mindez mennyire így van, mi sem bizonyítja jobban, mint a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottsághoz települési értéktáraktól vagy magánszemélyektől érkező felterjesztések. Bizottsági tagként magam is örülök, hogy mások figyelmét sem kerüli el ez vagy az a teljesítmény, s még teljesebb az örömöm, ha olyanról szavazhatunk, amihez, akihez közvetlen kapcsolat fűz. Az értéktárba most beemeltek közül például Szapudi Bandihoz, aki e lap újságírója, a siófoki szerkesztőség vezetője volt egy időben, s aki a mindennapi történeseken túl a szépírói vénáját is megcsillogtathatta – például Kujtoroghy bőrébe bújva. Vagy Deák Varga József, aki Nagybajomban művelte a csodát, s vitt életet a Sárközy-kastélyba…

Szóval van okunk a büszkeségre, ráadásul más vármegyei értéktárakhoz képest Somogy előkelő helyen áll, hiszen senkinek sincs csaknem 200 értéke. Igaz, ehhez kellett az előrelátás, a remek ötlet, amely Gyenesei István nevéhez fűződik; az egykori közgyűlési elnök álmodta meg az Örökségünk–Somogy­ország Kincse kitüntető címet (is) – hol volt akkor még a Hungarikum törvény? – amelynek tulajdonosai automatikusan bekerültek az értéktárba. Az előrelátás mellé nem árt, ha tudatos imázsfejlesztés is folyik. Ennek „misszionáriusa” Huszti Gábor, a vármegyei önkormányzat alelnöke, akinek szívügye, hogy ne holt kincsek maradjanak ezek az értékek egy sötét láda fenekén, hanem minél több fiatal ismerkedjen meg velük. Ezért szerveződnek a döntővel végződő vetélkedők, készülnek filmek, színházi előadások…

Örülök, hogy eme értékek – kartotékadatok helyett – igazi somogyikumokká vál(hat)nak, melyek kapaszkodók lehetnek néphez, nemzethez, s egymáshoz.