Csaknem másfél milliárd forintot terveznek elkölteni Nagyatádon idén. Az egyik legjelentősebb beruházás 2000 embert érint, a Jókai lakótelepen. Ormai István polgármester a Sonline.hu-nak elmondta, a 600 millió forint értékű közlekedésfejlesztési programban utat és járdát újítanak fel, fejlesztik a közvilágítást és bővítik a parkolóhelyeket.

– Egyre több autó van a városban, ezért is döntöttünk úgy, hogy 26 új parkolót alakítunk ki a lakótelepen – mondta Ormai István. – A városrészben kandelábersor is épül, a jelzőlámpás csomópontban pedig új lámpákat helyezünk el. A sportcsarnok és az egyik 40 fő ellátására alkalmas idősek otthona is megújul még az idén. Mindegyik 200-200 millió forintból – tette hozzá a polgármester. A nagyatádi strand medencéjét és öltözőjét is felújítják, valamint új élményelemeket építenek. A 380 millió forintos beruházásnak a nyári szezon után állnak majd neki.

A marcali önkormányzat szintén nagy tervekkel vág neki az évnek. Sütő László, a város polgármestere elmondta, elsősorban szeretnék befejezni azokat a fejlesztéseket, melyekre már korábban nyertek pályázati pénzt, de új ötleteik is vannak.

– A Táncsics utcai kétcsoportos óvodát újítjuk fel és a nagy könyvtárunkat. Mind a két fejlesztés elkészül idén – mondta Sütő László. – Folytatni szeretnénk a út- és járdaépítési programot, valamint ha lesz pályázat, akkor 20 lakásos társasházat akarunk építeni. Úgy tervezzük, hogy ezt az ingatlant a városközpontban alakítanánk ki – tette hozzá Marcali polgármestere.



Fejlesztő falvak

Hetesen a faluház-korszerűsítéssel és az előtte lévő buszöböl-felújítással szeretnének végezni idén. Pavelka Béla polgármester elmondta, a központban 150–200 méter hosszan a járdát is fel akarják újítani, a kultúrház mellé pedig egy közösségi játszóteret építeni. A településnek egy új falubuszra is szüksége lenne. Ehhez 16 és fél millió forintra pályáztak a Magyar Falu Programban. A darányiak a hivatal épületét szeretnék felújítani. Az udvarban parkolót építeni. Villányi László polgármester elmondta, szigetelni kellene a művelődési házat és korszerűsíteni a fűtést, ehhez azonban pályázati pénzre van szükségük. Látrányban a gyógyszertár átépítésére nyertek mintegy 150 millió forintot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán. Kelemen Ferenc polgármester elmondta, még idén szeretnének végezni a munkával, és ha lehetőségük lesz rá, akkor a Füzes-tavat is fejlesztenék.