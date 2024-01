Munkába állt a harmadik seprőgép is Kaposváron. A Green Machines gép méretének köszönhetően ott is képes takarítani az utcákat és a közterületeket, ahol a nagyobb gépek már nem férnek el. A seprőgép a gyűjtőtömlő segítségével bármilyen szememet felporszívóz a szűk helyekről is, a hulladékot pedig az eredeti méret egyharmadára tömöríti össze.