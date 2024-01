– Amikor Ecsenyben éltünk, a parókiának hatalmas udvara volt, ahol veteményest műveltünk. A férjem ötlete nyomán elkezdtünk levendulával is foglalkozni, rögtön 350 tőnövényt ültettünk. Ezeket arattuk, szárítottuk. Kezdetben angyalkákat, kis párnácskákat töltöttem meg levendulával, majd egyre többféle felhasználását próbáltuk ki. Szörpök, lekvárok is készültek belőle. Balatonboglárra költözésünk után sem hagytunk fel a levendulával, ma már süteményekhez is felhasználom. Így született meg az egyik nyári kedvenc, az áfonyás-levendulás torta ötlete is – mutatta a közelmúltban megjelent könyvében a fotót és a receptet Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna.

Az evangélikus lelkész nem cukrászkönyvet és nem is receptgyűjteményt szeretett volna megjelentetni. Olyan kötetet állított össze, amelyben kedvenc tortái, süteményei és emlékei együtt kaptak helyet. Minden édesség leírása egy-egy hónaphoz kapcsolódik, ehhez társulnak az évszakhoz köthető történetek – mesélte a szerző.

– Gyermekkori téli emlékem a disznóvágás, de nem tudom elfelejteni a régi karácsonyi süteményeket sem. Utóbbiakat gondoltam újra, így szerepel például a könyvben a téli desszerteknél a töltött mézes szelet vagy éppen a Hermina-szelet. Ha ősz, akkor pedig szüret. Az évszakokhoz megfelelő ízvilágokat igyekszem mindig becsempészni a süteményekbe, tortákba. Így ajánlok például szeptemberben karamell­krémes körtetortát, októberben pedig birssajtos diótortát sült dióval – folytatta a szezo­nális édességek felsorolását Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna.

– Ez a könyv más, mint a korábbi kettő kötetem. Szerettem volna egy sokkal nyitottabb könyvet megjelentetni, ami nem annyira egyházi vonatkozású. Aki azonban ebbe beleolvas, érzi, hogy ugyanúgy ott van mögötte a lelkészi énem, az egész hitem, az Istennel való kapcsolatom, ami áthatja a teljes életemet, a családomat, a hétköznapjaimat, a kudarcaimat, a jó élményeimet. Ezeket szerettem volna megjelentetni a receptekhez kapcsolódó kis történetekben.

Nem csak a süteményeknél segít, a mindennapokhoz kínál lelki útravalót

Még a koronavírus-járvány alatt kezdte rendszeresen közzétenni gondolatait az egyik közösségi oldalon Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna. Akkor egy-egy igevers köré gyűjtötte össze a hétköznapi élményeit és történeteit. Ezek a Napi falatok című kötetben először 2021 tavaszán jelentek meg, majd még az év őszén a folytatást is kézbe vehették az olvasók. Mindeközben a konyhában sem tétlenkedett az evangélikus lelkész, aki a cukrászattal is megpróbálkozott.

Autodidakta módon tanulta a technikákat és próbálgatta az ízkombinációkat. Sorra sültek nála a különlegesebbnél különlegesebb torták, amelyek fő kóstolója a családja lett. Ismerősök adták neki az ötletet, hogy az édességek receptjeit is gyűjtse össze és ossza meg olvasóival. Így készült el a Torták, titkok, történetek című könyv, amely karácsony előtt jelent meg. A szerző ebben a kötetben nemcsak a sütemények elkészítéséhez nyújt segítséget, hanem a mindennapokhoz is igyekszik lelki töltetet, útravalót adni történeteivel, emlékeivel.