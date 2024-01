Rászoruló diákok iskolakezdését támogatta a jótékonysági tanszergyűjtés

Több mint 62 ezer tanszerrel és közel 2,2 millió forint értékű adománykártya megvásárlásával járultak hozzá mintegy 1600 rászoruló diák tanévkezdéséhez az INTERSPAR hipermarketek vásárlói a 2023-ban a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen harmadik alkalommal megrendezésre került Adni Öröm! tanszergyűjtő kampány során. A SPAR Magyarország a felajánlásokat további 1 millió forinttal egészítette ki.

Adni Öröm! – szebbé tették a vásárlók a karácsonyi ünnepet

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország 27. alkalommal indította el közös karácsonyi, Adni Öröm! nevet viselő akcióját „Az adományod kincset ér!” mottóval, amellyel arra hívták fel a figyelmet, hogy akár egyetlen termék adományozásával is sokat tehetünk embertársainkért az ünnepi időszakban. A segíteni akarók december 1-től adománykártyákkal támogathatták az akciót, december 14-e és 19-e között pedig az üzletlánc kijelölt üzleteiben önkéntesek fogadták a boltokban megvásárolt tartós élelmiszereket, gyerekeknek szánt édességeket. Az akció sikerét mutatja, hogy több mint 200 tonna élelmiszer gyűlt össze, mely 25 ezer rászoruló család megajándékozását tette lehetővé. Karácsony előtt a SPAR online shopban, vagy az üzletekben megvásárolt adománykártyák révén több mint 6,3 millió forint, az adomanyozz.hu weboldalon keresztül pedig további mintegy 5 millió forint felajánlás érkezett, amelyet szintén élelmiszer-ajándékcsomagokra fordítottak.

Esélyegyenlőségi futam és adománygyűjtés a SPAR Budapest Maraton Fesztiválon

816 hazai településről, és 93 országból érkeztek nevezések a SPAR Budapest Maraton© Fesztiválra, amelynek különleges apropót adott, hogy a főváros éppen a 150. születésnapját ünnepelte 2023-ban. A vállalat is jubileumot köszöntött tavaly, hiszen tizenötödik esztendeje viseli a SPAR nevét a fesztivál, kifejezve a vállalat elköteleződését az egészségtudatos életmód, az aktív sportolás népszerűsítése mellett. A rendezvény ezúttal is szolgált jótékonysági célokat: a nevezésekkel is támogathatták a résztvevők azokat a karitatív szervezeteket, amelyek bekapcsolódtak a sportfesztivál adománygyűjtő akcióiba. A kétnapos fesztivál egyik legnemesebb eseménye a 11. FODISZ Esélyegyenlőségi Futam volt, amelynek keretében fogyatékkal élő, mozgásukban korlátozott indulók futhattak együtt a velük szolidáris fiatalokkal, egy szimbolikus, 500 méteres távon.

Minden megmentett élelmiszer érték

A SPAR 2022-ben csatlakozott a Munch ételmentő platformhoz, amelynek révén élelmiszereket menthetnek meg a vásárlók a kidobástól. Egy féléves tesztidőszakot követően 2023 nyarától immár valamennyi SPAR és INTERSPAR üzlet lehetőséget biztosít a vevőknek arra, hogy az applikáció használatával olcsóbban jussanak hozzá közeli lejáratú élelmiszerekhez. Az sem megy veszendőbe, amelyet ilyen módon nem sikerül értékesíteni, a jó minőségű cikkeket ugyanis a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal való együttműködésnek köszönhetően hátrányos helyzetű családoknak, időseknek, betegeknek, hajléktalanoknak adják át.

Adomány a Heim Pál Gyermekkórháznak

Az egészségügy is a vállalat jótékonysági kezdeményezéseinek fontos területe. A SPAR Magyarország a Chio és a Pom-Bär termékek gyártójával, az Intersnackkel együttműködve 4,6 millió forintot adományozott a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetnek. A támogatást a kórház a fül-orr-gégészeti osztályának fejlesztésére fordította: olyan sebészeti műszereket szereztek be, amelyek lehetővé teszik, hogy párhuzamosan több mandulaműtétet tudjanak elvégezni, és ezáltal hamarabb kerülhessenek sorra a beavatkozásra váró gyerekek.

Négylábú társaink segítése

Menhelyen élő állatokról gondoskodik évről-évre a SPAR Magyarország az Országos Állatvédőrség Alapítvánnyal karöltve, amikor állateledel-gyűjtéseket szervez az INTERSPAR-okban. 2023-ban 174 alkalommal gyűjtöttek civil szervezetek a cég 33 üzletében országszerte. Ezen alkalmak során összesen több mint 17 ezer doboz kutyáknak való konzervet, 27814 darab cicáknak való alutasakos eledelt, valamint 27344 kg száraz kutyatápot és 4645 kg száraz macskatápot gyűjtöttek össze a menhelyeken lévő négylábúaknak.

A fentieken túl 2023 májusában negyedik alkalommal tartotta meg a Mancs a Bajban! akciót a vállalat, melynek során 2 nap alatt több mint harminc állatvédő szervezet aktivistája harmincöt áruházi gyűjtőponton fogadta a vevők felajánlásait: a kutyáknak több mint 9 ezer kilogramm száraz tápot, 4500 doboz konzervet, míg a macskáknak több mint ezer kilogramm száraz tápot, közel 2500 doboz konzervet, 5000 csomag alutasakos eledelt és 1355 kilogramm macskaalmot gyűjtöttek, a vásárlók pedig ezen felül állatfelszerelések és tisztítószerek felajánlásával is hozzájárultak az akció sikerességéhez.

Őshonos gyümölcsfák ültetésével a karbon-lábnyom csökkentésért

A SPAR Magyarország hosszú évek óta tudatosan törekszik arra, hogy működése a környezet védelme mentén történjen. Az idei Budapest Borfesztiválon éppen ezért a partnerrendezvényét olyan keretek mentén szervezte meg, hogy az a lehető legkisebb karbon-lábnyomot hagyja maga után: a szervezés, az energiafogyasztás, a vendégek utazása és az étkezés által keletkezett kibocsátást pedig őshonos gyümölcsfák telepítésével önkéntesen kompenzálta. A SPAR azáltal is igyekezett csökkenteni a környezeti terhelést, hogy helyi termelőktől szerezte be a rendezvényen felszolgált ételek alapanyagait, a fogások pedig helyben készültek, így nem volt szükség az ételek külön csomagolására és szállítására. A hulladékot szelektíven gyűjtötték, az érintetlenül megmaradt ételeket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület segítségével rászorulókhoz juttatták el, amit pedig ilyen módon nem tudtak hasznosítani, azt a Biofilter szállította el és dolgozta fel. A rendezvény kapcsán keletkezett, a GreenDependent Intézet által számolt 8,5 tonnányi szén-dioxid kibocsátást a vállalat – a biológiai sokféleséghez és a tájfajták megőrzéséhez is hozzájárulva – őshonos gyümölcsfák ültetésével önkéntesen kompenzálta: 392 facsemetét ültettek el oktatási és szociális intézmények kertjeiben.

Hazai termékek, fejlődő kisvállalkozások, elégedett vásárlók

A SPAR Magyarország a Hungaricool versennyel elkötelezetten segítette a kisvállalkozásokat, hogy termékeik megjelenhessenek az üzletek polcain: a 2023-as felhívásra 179 vállalkozás 301 termékkel nevezett be. A nyertes 9 új márka 37 új termékének előállítása és az INTERSPAR áruházakban való forgalmazása – a beszállítói kört is figyelembe véve – száznál is több foglalkoztatottnak ad munkát és a vállalkozói kedv élénkítésére is jó hatással van.

A 2021-ben elindított Régiók Kincsei program szintén a hazai kistermelők piacra jutási esélyeit javítja. A vállalat első lépésként hat nagyvárosban – Nyíregyházán, Pécsett, Győrben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Hódmezővásárhelyen – alakított ki régiós központokat, az idei évtől kezdve pedig már Budapesten is elérhetővé váltak a hazai kisvállalkozások, termelők és kézműves cégek kiváló minőségű magyar termékei a program keretében.