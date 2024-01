Ezért a NAK döntött arról, hogy hozzányúl a rendszerhez, vagyis saját vállalkozást alapít, amely megvásárolja a gazdálkodók jogos követeléseit. Ezzel az a cél, hogy csökkentsék a gazdák kiszolgáltatottságát ezen a téren. Rövid időn belül pénzhez jutnak, nem kell a kártérítésre várakozniuk. Mindettől azt várja a kamara, hogy változnak az erőviszonyok a gazdálkodók és vadászatra jogosultak között. Ezzel kapcsolatban egy közleményt adott ki a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége, amelyben úgy fogalmaznak: a NAK elnökének nyilatkozata egy elég ködösnek tűnő elképzelést vázol fel, mely szerint a kamara által létrehozott cég „mediátorként” kívánja koordinálni a vadkárok megtérítését a vadászatra jogosult és a vadkárral érintett gazdálkodó között. A NAK elnökének érvelése szerint „A vadkár megtérítését a termelők a vadászatra jogosultakon nem, vagy csak nagyon nehezen, illetve hosszú idő alatt tudják érvényesíteni.”

Érvelését meg nem jelölt forrásból származó – a szövetség álláspontja szerint nem teljesen megalapozott – adatokkal igyekezett alátámasztani, hangulatot keltve a vadászokkal szemben. A nyilatkozatban foglaltakkal szemben a Somogy vármegyei Vadgazdálkodási tanács legutóbbi ülésen deklarálta, hogy három vadfaj, az őz, a dám és a vaddisznó létszáma az elmúlt években jelentősen csökkent.

Erről beszélt Kemenszky Péter, a Somogy Megyei Vadászok Szövetségének fővadásza a Sonline-podcast legfrissebb adásában. A szakember elmondta: vármegyénkben jelentősen csökkent a kifizetett vadkár mértéke.

– Somogyban a 2022-23-as évben kifizetett mezőgazdasági vadkár éppen akkora összeg volt, mint tíz évvel ezelőtt – mondta műsorunkban Kemenszky Péter. – Ehhez még az is hozzátartozik, hogy minden idők legnagyobb terményárai voltak ebben az időszakban. Ez a 490 millió forint körüli összeg, amit akkor és most is kifizettünk, megmutatja, hogy mekkora probléma Somogyban jelenleg a vadkár.

A szövetség vezetősége kiemelte azt is, hogy Somogyban elenyésző a vadkár miatt indított perek száma, a gazdák és a jogosultak között példaértékű együttműködés alakult ki. – Már a nagyon jelentős 2017-es vadászati törvény elkészülte óta konszenzus van vadászok és gazdák között, ami jó és konstruktív, mindenkinek az érdeke. A vadászatra jogosultaknak egyébként is jó viszonyt kell, hogy ápoljanak a vadászterületen gazdálkodókkal, hiszen a társ­ágazatok a vadgazdálkodás elengedhetetlen résztvevői – jegyezte meg Kemenszky Péter.

Megváltozott a vadászati törvény

Novemberben megjelent a vadászati törvény módosítása, amelyben több fontos változás is szerepel: többek között a vadászati idények, valamint az engedélyezett vadászati módok változtak. Az ifjú vadászokra vonatkozó szabályok is módosultak, valamint a vad–gépjármű ütközések megítélése, a baleset körülményeinek tisztázása is megváltozott a novemberben módosított törvényben. Erről is beszélt Kemenszky Péter a Sonline-podcast legfrissebb adásában.