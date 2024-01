Füszfás Leventének a szülei is cserkészkedtek, ezért már kisgyermekként is járt táborban. Visnyeszéplaki, és kaposvári gimnazistaként lépett be az akkor megalakuló kaposvári csoportba. Megtalálták a feladatok, és most már parancsok, miközben egyetemistaként biológia-testnevelés szakos tanárnak tanul.

– Kaposváron van egy stabil mag, a programok jól sikerülnek, mégis nehezen tudunk új embereket toborozni – mondta a fiatal cserkészvezető. – Ennek az lehet az oka, hogy továbbtanulás után a fiatalok közül kevesebben maradnak Somogyban.

Az „Egy jobb világért – 110 éves a magyar cserkészet” című könyvet mutatták be a Mathias Corvinus Collégium kaposvári műhelyében, ahol a téma szakértői beszélgettek egymással és a közönséggel.

Fotó: Lang Róbert



– A cserkészet által a fiatalok olyan megtartó közösség tagjai lehetnek, amely védőhálót biztosít és értékeket ad a számukra – mondta Réti Gergely, cserkészvezető, az MCC Közjogi Műhely kutatója. – Képes arra, hogy kiszakítson fiatalokat a mai egyre gyorsuló, globalizált világból, és visszarepítse a nyári táborok idején egy idilli állapotba, ahol a közösség és a természet az első. A tábortüzek, a játék a közös éneklés mind olyan, amit a köznevelés keretei között nem tudnak megtapasztalni.

A legnagyobb hazai ifjúsági szervezet

A cserkészet a legnagyobb hazai ifjúsági szervezet 15 ezer taggal. A tanulmánykötet összefoglalja a múltat, helyzetképet ad, kitér a szociológiai és pedagógiai vonatkozásokra. A cserkészet olyan élménypedagógiai mozgalom, ami hasonló célokért küzd, mint az MCC, mondta Constantinovits Milán, az MCC szakmai főigazgató-helyettese. A jelenlévőket Dér Tamás alpolgármester köszöntötte, és megemlítette, hogy Kaposváron az első cserkészcsapat 1913-ban alakult az akkori polgári iskolában, ami ma a Berzsenyi iskola.

– A cserkészmozgalom hosszú történetében betiltások is voltak, a tanácsköztársaság és a szocializmus alatt titokban működtek, majd újraéledésük izgalmas volt – jegyezte meg Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának vezetője. – Vannak hasonlóságok, mert a cserkészek ugyanúgy nomád módon akarnak a természetben táborozni, ahogyan 110 évvel ezelőtt.