A kincstár tájékoztatása szerint a 188 támogatási kérelemből 182 kedvezményezett kapott támogatást, amely összesen több mint 4872 hektár kukorica-termőterületet érint. A kifizetett támogatási összeg Somogyban meghaladta a 395 millió forintot.

– A kompenzációra mi is jelentkeztünk, s több mint 4,8 millió forintot kaptunk – mondta Berkes Gábor, az inkei Inke-Ber Bt. tulajdonosa. – Hatvan hektáron termesztettünk 2022-ben kukoricát. A korábbi gabonapiaci helyzet miatt súlyos gondok nyomasztották a gazdákat, a kistermelők egy része jelentős fizetési problémákkal küzdött, a termelésbe fektetett pénz nem térült meg. S a bajt tetézte, hogy miközben a terményfelvásárlási árak csökkentek, a közvetlen költségek az elmúlt időszakban csaknem 70 százalékkal megemelkedtek. Drasztikusan megdrágult a műtrágya és a növényvédő szerek is.

Berkes Gábor kiemelte: összesen 500 hektáron gazdálkodnak. A termelésben szinte mindig adódnak kisebb-nagyobb nehézségek, de már készülnek az új idényre, rövidesen a műtárgya beszerzése válik időszerűvé, melyre várhatóan 30 milliót fordítanak.

A magyaratádi Barátság mezőgazdasági szövetkezet is indult a pályázaton, a támogatás már karácsony előtt megérkezett a bankszámlájukra. Laczkovics Sándor elnök azt mondta: a település vonzáskörzetében további tíz kistermelő is anyagi segítséghez jutott.

– Társaságunk 2023-ban 225 hektáron vetett kukoricát, és hektáronként hiába volt 10,5 tonna az átlagtermés, a növény nem termelt nyereséget az akkori felvásárlási árakon – hangsúlyozta. – Mi szerencsére minden árut eladtunk, és várjuk a közelgő feladatokat. Az első fejtrágyázáshoz szükséges csaknem 80 tonna mű­trágya már a raktárban van, a munkához hiányzó mennyiséget fokozatosan vásároljuk meg, várjuk, hogy a mostani tonnánkénti 118-120 ezer forint körüli ár lejjebb menjen.



A károk mértékéhez képest jelképesnek mondható az összeg – A háború és a szankciós politika miatt kialakult súlyos gabonapiaci zavarokkal érintett tagállamok – közöttük Magyarország – nyomására az Európai Bizottság hazánknak erre a célra 15,9 millió eurós forrást biztosított. A károk mértékéhez mérten jelképesnek mondható összeg igénybevételének feltételeit az Agrárminisztérium úgy alakította ki, hogy az célzott és megfelelően értelmezhető segítséget jelentsen az azt igénylő gazdálkodók számára.

– A támogatás a 2022. évi termény értékesítése kapcsán fellépő veszteségek részleges enyhítésére volt alkalmas, 73 ezer hektár kukorica-termőterületre hektáronként 81 ezer forint támogatás kifizetését tette lehetővé – áll a minisztérium közleményében. – Ezzel a leginkább rászoruló, kisebb gazdálkodók jutottak segítséghez.