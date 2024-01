A nagymamának mondta el a kislány, hogy mi történt. Telefonálónk, a Karádon lakó nagybácsi tett bejelentést a rendőrség, ezután a nagymama tett feljelentést. Az idős asszonyt a rendőrség Fonyódra vitte, majd bevitték a kislány mostohaapját is. A család arra gyanakodik, hogy a mostohaapa volt a zaklató. Közben a gyermeket nőgyógyászati vizsgálatra szállították Siófokra. A családnak állítólag szó szerint elmondta, hogy mi történt vele. A nevelőapa fürdette a kislányt, és a férfi felemelte a lábát, úgy zaklatta, állítja a család. Közben bevitték a rendőrségre és kihallgatták a nevelőapát, majd elengedték. Szabadlábon van és fenyegeti a gamási családot, mondta a nagybácsi. A férfi Heves vármegyei, állítólag ott történt a bűncselekmény még tavaly ősszel. Közben a család egy ittas szomszédra is gyanakodik, aki telefonált a nagymamának, hogy a gyerek nála volt és „fájlalta magát alul”. Azért gondolták, hogy a szomszéd sem ártatlan, mert ha az ősszel történt a zaklatás, akkor a kislánynál miért most jelentkezett fájdalom. Megkerestük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatát, hogy érdeklődjünk az ügyről. Azt válaszolták, hogy a fonyódi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya a szóban forgó feljelentést átette az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóságához.