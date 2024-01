– Ezzel épp az autóbuszos szakszervezetek által képviselt munkavállalók kerülhetnek hátrányba a vállalatcsoport más alkalmazottaival szemben, akik bruttó 600 ezer forintos alapbérrészükig már januárra is 17 százalékos, de legalább bruttó 70 ezer forintos, 600 ezer forint alapbér felett pedig egységesen 102 ezer forintos emelésben részesülnek – áll a Volánbusz Zrt. keddi tájékoztatójában. Azt is közölték: a Csoportszintű Érdekegyeztető Tanácson (CSÉT) a tulajdonosi jogokat képviselő Lázár János építési és közlekedési miniszter egyértelművé tette: a bérfejlesztés attól a hónaptól kezdve érvényesíthető, amelyben a megállapodást a szakszervezetek aláírják. A Volánbusz munkavállalóinak így már csak másfél napig, január 31-én éjfélig van esélyük arra, hogy – egy utolsó pillanatban megkötött megállapodás eredményeként – januárra is emelt bért kapjanak, ellenkező esetben egy- vagy akár többhavi béremeléstől is végleg eleshetnek. A SZAKSZ ennek ellenére azt közölte, hogy csak február 5-én dönt a kérdésben, amit a munkavállalók jelentős része megdöbbenéssel fogadott.

Az utasok számára kényelmetlen a munkabeszüntetés

A Volánbusz Zrt. közleményében arról is írt: az utasok számára is jelentős kényelmetlenségeket okozó munkabeszüntetés után a tulajdonos Építési és Közlekedési Minisztérium újabb előremutató ajánlatott tett: a hároméves bérfejlesztési ciklus alatt a cégcsoport munkavállalóinak bére csaknem harmadával, átlagosan legalább 28 százalékkal növekszik, és már idén – bruttó 600 ezer forintos bérig – 17 százalékkal, de legalább bruttó 70 ezer forinttal emelkedik az alapbér.

A megállapodás 2025-re és 2026-ra is garantálja az inflációt ellensúlyozó bérnövekedést – közölték. – A tulajdonosi ajánlat nem visszamenőleges hatályú: a béremelés annak a hónapnak az első napjától érvényes, amelyben aláírják a megállapodást.

Annak ellenére, hogy a sztrájkolók legtöbb céljukat elérték, a cégcsoportnál működő szakszervezetek közül mégis egyedül a Volánbusz érdekképviseletei, a SZAKSZ és a KKSZ nem csatlakozott a megegyezéshez január 30-án. A munkavállalóknak okozott veszteség nélkül erre már csak a hónap utolsó napjáig van lehetőségük: ha január 31-ig nem írják alá a megállapodást, a társaság közel 17 ezer munkatársa leghamarabb februárra, azaz március elején kaphat emelt összeget.