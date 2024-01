– Kaposváron a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ is fokozott készültséggel működik és a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája is várja azok megkeresését, akik segítségre szorulnak – derült ki a polgármesteri hivatal keddi tájékoztatójából. – A hajléktalanszálló munkatársai az ellátás mellett folyamatosan végzik a hajléktalanok felkutatását is, ami az éjjeli mínuszokban sokszor életmentő lehet. Ebben a munkában a kaposváriak segítségére is számít a város, arra kérünk mindenkit, hogy aki szabadtéren alvó vagy rossz egészségügyi állapotban lévő hajléktalant lát, azonnal riassza a hajléktalanszállót, sürgős esetben a mentőket.

A polgármesteri hivatal szociális irodája nyitvatartási időben várja azokat, akiknek szociális tűzifára vagy időszaki fűtési támogatásra van szükségük. Azt is közölték: mivel az előrejelzések szerint az előttünk álló napokban erős fagyok várhatóak, így Kaposvár Önkormányzata arra kér mindenkit, fokozottan figyeljünk oda és vigyázzunk egymásra, segítsük polgártársainkat, az időseket és főként a bajba jutott kaposváriakat.

Telefonszámok

Segélyhívó (Mentők): 112

Hajléktalanszálló: 06 82 510 982

06 70 933 8169

Polgármesteri Hivatal szociális irodája: 06 82 501 501 - a diszpécsertől a szociális irodát kell kérni