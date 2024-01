Ahogy posztjában fogalmaz: "Csak akkor lesznek magasabbak a kaposvári fizetések és gyorsul fel a gazdasági fejlődés, ha az újonnan érkezők mellett a már működő cégeink is sikeresek! A Kapos Atlas 2019-ben megkapta az Év Kaposvári Munkáltatója elismerést, mivel nem csupán a legerősebb vállalataink egyike, de a dolgozóival is törődik. A koronavírus-járvány idején nehéz helyzetbe kerültek, végül a fejlesztések és a beruházások mellett döntöttek, s jól tették, hiszen továbbra is meghatározó cége maradt városunknak a gépgyártó! Márpedig az élelmiszeripar mellett a gépipar az a stratégiai ágazat, amelyre bátran alapozhatunk. Ma elhoztam a részükre is a Kaposvár várossá nyilvánításának 150. évfordulójára készített emlékzászlót. Gratulálok az itt dolgozóknak, csak így tovább!"