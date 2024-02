Több mint nyolc évtized bölcsessége, lassan hatvanéves papi szolgálatának tapasztalata jelenik meg soraiban. S hogy mitől eredeti, jellegzetesen „betonos” egy-egy új műve? Attól, hogy kortalanságot ígérve, finoman szembesíti az olvasót önmagával, és olykor-olykor csöppnyi humort csenve a szövegbe, tanító jelenlétet kínálva világít rá létünk lényegére, belénk kódolt küldetésünkre. Vagy éppen a bérmálás, a hit és a Biblia szintézisére, ahogy a Szent István Társulat gondozásában múlt év karácsonyára megjelent legújabb, A legszebb kor című kötetében is teszi a Zselickislakon élő nyugalmazott főpásztor.

Püspök utódja, Varga László atya ajánlásában egyebek mellett arra fókuszál, hogy „korunk embere, megittasulva a tudástól, technikától, tudománytól, mindent e három alá rendel és ezen keresztül szűr át. A kereszténység nagy kísértése ugyanez. A tudást, a tudományt és a tapasztalatot fölébe helyezi a kinyilatkoztatott igazságoknak, a hit titkának. (…) A régiek még tudták, hogy a tudás a hit szolgálólánya. Ez a könyv is a rendet állítja helyre.” E summázatban minden benne van, igazolva a szerzőt, aki mottóként nyomatékosítja: a legszebb kor a serdüléssel kezdődik, a hívő élettel folytatódik, a megértett Bibliával beérik.

A vékony gerincű kötet közelebb hozza az eget, s úgy világít rá jelentőségteljes eseményekre, viszonyokra, Isten folyamatos szólítgatásaira, hogy teológia, megélt és megértett tudás mindennapok sorjázása közepette kapaszkodik egybe egy elénk élt tevékeny és törékeny élet ezernyi üzenetével. Beton atya lírai szövegeivel, versrészletek idézésével, jeles szerzőkre való hivatkozásaival, saját történeteit megosztva, folyamatosan fenntartja az olvasó érdeklődését, aki – a szerző társaságában – akár taxival is nyomába eredhet Mózesnek Kairóban. Az emeritus főpásztor élvezetes sztorijai között számos somogyi esemény is fellelhető, hiszen huszonnégy esztendő kaposvári megyés püspöki múlt valósága is ott sűrűsödik a lapokon, azt sugallva: Krisztus valamennyiünket kalandra hív. A megtérés kalandjára.