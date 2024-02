Néhány hónap múlva itt az önkormányzati választás, amelyet az idén az európai uniós választással egy időben, június 9-én tartanak majd. Már javában zajlik a készülődés, leginkább a háttérben. Feléledtek a pártok is, némelyek leginkább ilyenkor adnak hírt magukról. Folyik a számolgatás, az esélyek latolgatása. Meglepetés érheti azokat, akik úgy gondolják, hogy az emberek szép lassan elszoktak attól, hogy a saját környezetükben, a saját kezükbe vegyék a dolgokat, a valódi ügyeiknek az intézését.

Kétségtelen, hogy helyben egészen másról szól egy ilyen választás, mint amiről általában a pártok beszélnek. A józan paraszti ész itt még nem veszett ki, s a helyben élők pontosan tudják, hogy mi történt és mi nem történt az adott településen. Ettől még persze lehet „hülyíteni” őket, ám a helyieknek jól felfogott érdeke, hogy ne pártos ideológiák cirkalmas rendszerében keressenek eligazodást, hanem a tapasztalataikból induljanak ki. Ezért ebben a kampányban vélhetően azok lesznek előnyben, akik már tettek a településeikért, s nem csak beszéltek róla, hogy mit kellene tenni. Az éppen regnáló településvezetők kétségkívül előnyben vannak! Ők már kaptak lehetőséget, most csak „leltározni” kell! Mit tettek és mit nem! Akik netán azt is felismerték, hogy rengeteg, a településéért, kistérségéért tenni akaró ember él körülöttünk, akiknek csak egy kis biztatás kell ahhoz, hogy elkezdjenek cselekedni, azok még inkább bizakodhatnak. Akik pedig nem tudták a várt sikerre vinni a településeiket, azok számára rezeghet a léc. Egy település ugyanis nem szavakból, hanem tettekből épül!

„Ne azt kérdezd, mit tehet érted a haza, hanem azt, hogy te mit tehetsz a hazáért”. Az amerikai elnökök beiktatási beszédeinek minden idők óta legismertebb mondta, amely John F. Kennedy szájából hangzott el 1961. január 20-án. Bármennyire fura is, ez érvényes a somogyi kis falvakra, városokra is! S ez így van jól! Ellentmondásokkal teli, kiszámíthatatlanná vált világunkban csak a tettek lehetnek irányadók. Települések fogynak el és települések épülnek, szépülnek, megy a harc a befektetésekért, a vállalkozásokért, a jobb életkörülményekért, s már régóta vége az ide is jut, meg oda is jut egy kicsi elvének.

Aki kimarad, az lemarad! Leginkább végérvényesen. Minden település jövőt is választ. Szóval erről és ilyenekről szól majd az idei választás.